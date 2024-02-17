السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادثي تصادم بالصف والقطامية

مصرع 3 أشخاص واصابة
مصرع 3 أشخاص واصابة 8 آخرين فى حادثى تصادم بالصف والقطامية

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 8 آخرين في حادثي تصادم اليوم السبت بمنطقتي الصف والقطامية وانتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادثين.

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تلقت غرفة عمليات المرور بالجيزة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة بترعة في منطقة الصف، ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.

وتبين بالفحص أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة ما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها في الترعة، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص، تم استخراجهم ونقلهم إلى المستشفى مع استخراج السيارة من الترعة.

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كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" وسيارة سوزوكى فى منطقة القطامية ووجود ضحايا وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص تصادم سيارتين نقل "تريلا" وسوزوكي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم رفع حطام الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا وجرى إخطار النيابة المختصة لتولى شئونها.

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غرفة عمليات المرور بالجيزة حادثى تصادم مديرية أمن القاهرة تصادم سيارة نقل تصادم سيارتين

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