لحظة خروج مرتضى منصور أمام المحكمة بعد إيقاف تنفيذ عقوبة حبسه (فيديو)

رصدت “فيتو” لحظة خروج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق من محكمة النقض عقب قرار المحكمة بقبول طعنه على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري - المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك في العام قبل الماضي، وتم إيقاف تنفيذ الحكم.

مرتضي داخل المحكمة

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

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واتهمت النيابة العامة مرتضى بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجني عليها بسبب أداء وظيفتها بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات.

وأحيل المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.