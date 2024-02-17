السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

تغريم رضا عبد العال بتهمة سب وقذف ثلاثي الأهلي

رضا عبد العال، فيتو
رضا عبد العال، فيتو

قضت محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر، اليوم، بمعاقبة لاعب كرة القدم السابق رضا عبد العال لاتهامه بسب وقذف كل من: الكابتن ربيع يس والكابتن مختار مختار والكابتن عماد النحاس، بغرامة ١٥ ألف جنيه وتعويض المتضررين.

أقوال رضا عبد العال في اتهامه بسب وقذف ثلاثي الأهلي

وأنكر رضا عبد العال، لاعب الكرة السابق، الاتهامات الموجهة له بالسب والقذف، في القضية رقم 681 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر والمقيدة برقم 162 لسنة 2022 حصر تحقيق سنوات.

وأفاد رضا محمد عبد العال سلطان في تحقيقات النيابة التي حصلت فيتو على نسخة منها- بأن ما أقره أثناء تلك الحلقة التليفزيونية هو على سند ما هو متعارف عليه وما شاهده على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أن الشاكين كانوا متواجدين في ميدان رابعة والنهضة، وأكد عدم قصده أي شيء من تلك العبارات، وأنها كانت في سياق السؤال الموجه إليه من مقدم الحلقة، وانتهى في أقواله إلى عدم تدخل أي شخص في أقواله أثناء الحلقة وأنه لم يكن هناك معد متواجد آنذاك.

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وكان المحامي محمد رشوان، قد تقدم ممثلًا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليًّا لمختلف الفرق المصرية بالدوري المصري.

وذكر رشوان في بلاغه، الذي حمل رقم 96903 لسنة 2021، أن لاعبي الأهلي ربيع ياسين، وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن رضا عبد العال، عقب وصفهما بأنهم إخوان، ورقصوا على منصة الإخوان في ميدان النهضة، عقب سقوط محمد مرسي.

وكان رضا عبد العال، قد هاجم لاعبي نادي الأهلي والزمالك السابق، الكابتن ربيع ياسين وعماد النحاس قائلًا: “الكابتن ربيع ياسين كان يقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان يرقص في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب".

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