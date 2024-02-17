القبض على سيدة وشخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بأسوان

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على سيدة وشخصين بأسوان لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدة وشخصين "لأحدهم معلومات جنائية"– مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان؛ لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ (50مليون جنيه تقريبًا).

Advertisements



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.