السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

الأونروا: سكان شمال غزة على حافة المجاعة ولا ملاذ لأحد

شمال غزة، فيتو
شمال غزة، فيتو

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم السبت إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح تدفع النازحين إلى الفرار إلى وسط قطاع غزة.

وأضافت الوكالة الأممية في حسابها على منصة إكس أن "قتالا عنيفا يدور في خان يونس وحولها. فر الآلاف جنوبا إلى رفح التي تؤوي بالفعل 1.4 مليون شخص. كما أدت الغارات الجوية المكثفة على رفح إلى هروب الناس من رفح إلى وسط غزة".

كما أشارت الوكالة إلى أن "سكان شمال غزة على حافة المجاعة ولا ملاذ لأحد".
 

وأكد مفوض الأونروا فيليب لازاريني أن قطاع غزة يعاني بالفعل كارثة كبرى، مشيرا إلى أن السكان فقدوا كل شيء.
 

وقال لازاريني إن استبدال وكالة الأونروا أمر يتسم بقصر النظر وينطوي على "عواقب وخيمة وهائلة".
 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن الجيش سيقدم للقيادة السياسية في الأسبوع المقبل خطة مفصلة للاقتحام.
 

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الجمعة، نقلًا عن تقرير للقناة 12، أن الخطة تتضمن على ما يبدو نقل سكان رفح إلى مناطق أخرى في جنوب ووسط قطاع غزة، لكنها لا تتضمن نقلهم إلى شمال القطاع.

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ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية


كما أشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع يوآف جالانت والوزير بمجلس الحرب بيني جانتس، يعتقدان أنه لا بد من دخول الجيش رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين بحلول شهر رمضان، الذي يبدأ في مارس المقبل.
 

يشار إلى أنه وفقًا للأمم المتحدة، يتجمع نحو 1.4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في رفح التي تحولت مخيمًا ضخمًا، كما أن "أكثر من نصف سكان غزة يتكدسون في أقل من 20% من مساحة قطاع غزة".
 

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية إلى 28858 بالإضافة إلى 68677 مصابا، ويعتقد أن الآلاف ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.
 

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