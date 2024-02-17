قادة أفريقيا يدينون العدوان الإسرائيلي على غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار فورا

أعرب القادة والزعماء المجتمعون في قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، عن إدانتهم الهجوم الإسرائيلي على غزة ودعوا إلى "إنهائه فورا".



القادة الأفارقة يدينون العدوان الإسرائيلي على غزة



ومن جانبه، ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، أن الهجوم الإسرائيلي هو الانتهاك "الأكثر فظاظة" للقانون الإنساني الدولي، واتهم إسرائيل بـ"إبادة" سكان غزة.

تحدث فقي إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الذي ألقى كلمة أمام القمة أيضًا. وقال فقي: "كونوا مطمئنين أننا ندين بشدة هذه الهجمات التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، نريد أن نؤكد لكم تضامننا مع شعب فلسطين".

وفي السياق ذاته، أعرب غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الأفريقي، عن إشادته بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بينما أدان "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين تحت أنظارنا".

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وقال عثماني: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغمض عينيه عن الفظائع التي ترتكب، والتي لم تخلق الفوضى في فلسطين فحسب، بل كانت لها أيضا عواقب وخيمة في بقية العالم".



وفي وقت سابق، تم منع الوفد الإسرائيلي من الدخول والمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي، التي عقدت في أديس أبابا، والذي أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن طرد وفد الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من الدخول للاتحاد الأفريقي جاء بعد رفض دول أفريقية، وخاصة دولة جنوب أفريقيا لأعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة.

الاتحاد الأفريقي يمنع وفد الاحتلال الإسرائيلي من المشاركة



ومنع الاتحاد الأفريقي وفد الاحتلال الإسرائيلي من المشاركة في اللقاء التحضيري لقمة دول الاتحاد الأفريقي، جاء ذلك بعد محاولة وفد الاحتلال الإسرائيلي الدخول إلي مقر الاتحاد الأفريقي، حيث تقام قمة رؤساء وزراء الدول الأفريقية، حيث حاول وفد الاحتلال الإسرائيلي، مجددًا، إقناع بعض الدول الأفريقية، لدعم عضوية إسرائيل كمراقب بعد رفض المطالب السابقة، لكن طلب دخول ومشاركة وفد الاحتلال الإسرائيلي قوبل بالرفض.