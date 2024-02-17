جيش الاحتلال يجبر المرضى والأطباء على إخلاء مستشفى ناصر بقطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن الأوضاع في مستشفى ناصر بقطاع غزة خطيرة للغاية.



الأوضاع في مستشفى ناصر بقطاع غزة



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه: "إن الاحتلال الإسرائيلي أجبر المرضى والطواقم الطبية على إخلاء مستشفى ناصر".

وأضاف أن مستشفى ناصر بلا ماء ولا طعام ولا أكسجين، والدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى من جميع الجهات، هناك شح كبير في دخول المساعدات إلى قطاع غزة بسبب عرقلة الاحتلال وتشديد الإجراءات.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و125 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: "إن هناك ارتفاع كبير في عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28858 شهيدا و68677 مصابا منذ 7 أكتوبر".

Advertisements

التنكيل بالطواقم الطبية في غزة



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الكوادر الصحية في مستشفى الأمل بـ خان يونس تواصل جهود إغاثة الجرحى والمرضى رغم استمرار الحصار الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل 100 شخص من داخل مستشفى ناصر في خان يونس.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان: "تعرضت طواقمنا في مستشفى الأمل للتنكيل، وقوات الاحتلال صادرت الأموال وخربت الأقسام فيه، وما تقوم به قوات الاحتلال في مستشفى الأمل جرائم حرب تعيق عملنا الإنساني".

ويتزايد القلق حيال وضع المرضى المحاصرين في مستشفى ناصر بخان يونس في غزة، الذي اقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي وادعى أنه عثر فيه على أسلحة و"إرهابيين"، فيما نددت حركة "حماس" بوفاة عدد كبير من المرضى.