الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

حمد إبراهيم: الفوز على سيراميكا جاء في التوقيت المناسب

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

الدوري المصري، أعرب حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن سعادته الكبيرة بالفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي عبر برنامج البريمو على قناة تن: "سعيد بفوز فريق الإسماعيلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الممتاز وهو بداية انطلاقة الدراويش في المسابقة من جديد".


وتابع: "الصفقات الجديدة ستضيف الكثير للإسماعيلي في الفترة المقبلة والفوز على فريق سيراميكا كليوباترا جاء في التوقيت المناسب".

Advertisements

وحقق فريق الإسماعيلي فوزًا غاليًا على نظيره سيراميكا بثنائية مقابل هدف من مباراة الفريقين على إستاد الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز كالتالي:

 

نتائج الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد المصري 2-2

سموحة ضد البنك الأهلي 1-1

الاتحاد ضد طلائع الجيش 2-2

المقاولون ضد إنبي 0-1

زد ضد بيراميدز  0-0

بلدية المحلة  ضد فيوتشر 1-0

الإسماعيلي ضد سيراميكا 2-1

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة

 

وعادت الثلاثاء الماضي عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى، بعد فترة توقف دامت ما يقرب من شهر ونصف وتحديدًا منذ مباراتي الإسماعيلي ضد المصري، والاتحاد السكندري ضد الداخلية يوم 1 يناير 2024.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ودع الفراعنة منافساتها من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.

 

وتصدر فريق إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ12.



وتربع إنبي بقيادة مدربه الجديد سيد ياسين المدير الفني على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه خارج ملعبه علي المقاولون 1-0 وتعادل زد مع بيراميدز 0-0 في الجولة ذاتها.

 

وانفرد إنبي بقمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة وتراجع زد للمركز الثاني برصيد 20 نقطة.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- إنبي 22 نقطة
2- زد إف سي 20  نقطة
3- الاتحاد السكندري 19  نقطة
4- بيراميدز 18  نقطة
5- طلائع الجيش 18  نقطة
6- سموحة 17  نقطة
7- المصري البورسعيدي 17  نقطة
8- الأهلي 14  نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 14  نقطة
10- الجونة 14  نقطة
11- مودرن فيوتشر 13  نقطة
12- بلدية المحلة 13 نقطة 
13- الزمالك 11  نقطة
14- الإسماعيلي 11 نقطة
15- البنك الأهلي 10 نقاط
16- المقاولون العرب 7 نقاط
17- الداخلية 7 نقاط
18- فاركو 5 نقاط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري المصري حمد ابراهيم سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز بطولة الدوري الممتاز

مواد متعلقة

جوميز يشيد بـ عبد الله السعيد قبل لقاء الزمالك أمام الإسماعيلي

الإسماعيلي يفوز على سيراميكا بـ 10 لاعبين 2-1 في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

طلع ممثل، قصة المشعوذة الإسرائيلية التي رددت تعويذات لإصابة السنوار بالشلل

زيلينسكي في مهمة إنقاذ اليوم إلى برلين وباريس

أمه بتطبطب عليه بعد وفاتها بسنة، قصة غريبة لفاروق جويدة بسبب مقال التوريث (فيديو)

السكة الحديد تقرر تعديل بعض مواعيد القطارات، اعرف المواعيد الجديدة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: انخفاض جديد بدرجات الحرارة وموجة أمطار رعدية ورياح

شؤون البيئة بالبحيرة ينفذ ندوات بيئية توعوية بالمدارس (صور)

مسلسل جولة أخيرة الحلقة 8، وفاة رشدي الشامي وفريدة تعلم بأمر زهايمر "شجيع"

تعرف على أبرز الإعفاءات للمسنين وفقا للقانون

Advertisements

منوعات

المزيد

طلع ممثل، قصة المشعوذة الإسرائيلية التي رددت تعويذات لإصابة السنوار بالشلل

سيمونا هاليب تقاضي شركة مكملات غذائية شهيرة قضت على مستقبلها

سورا، أداة جديدة من "أوبن إيه آي" لتحويل النصوص إلى فيديوهات

استنفار أمنى فى المغرب لفك طلاسم جريمة اختطاف وقتل زوج فنانة شهيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد هدوء أمس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

الدينار الكويتي يرتفع في البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تعالج التساقط والقشرة.. 5 فوائد مذهلة لزبدة الشيا للشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية