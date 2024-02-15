الجمعة 16 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2024، طرح البوستر الرسمي للمسلسل الكوميدي خالد نور وولده نور خالد

خالد نور وولده نور
خالد نور وولده نور خالد، فيتو

مسلسلات رمضان 2024، طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للمسلسل الكوميدي "خالد نور وولده نور خالد" الذي يأتي من بطولة الفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل خالد نور وولده نور خالد 

وتدور أحداث العمل حول الخلافات الزوجية والأسرية في إطار كوميدي لايت ويعرض في 15 حلقة عبر قناة MBC ومنصة شاهد، العمل من تأليف كريم سامي، وإخراج محمد أمين.

أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد 

المسلسل بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، إخراج محمد أمين. 

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كريم محمود عبد العزيز 

يشار إلى أن آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز فيلم "بيت الروبي" وشاركه البطولة كريم عبدالعزيز، ونور، وحاتم صلاح، ومحمد عبدالرحمن، ومصطفى أبو سريع، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، ومحمود السيسي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الدباح، وريم القماش، ومن إخراج بيتر ميمي.

شيكو 

فيما كانت آخر أعمال شيكو مسلسل "اللعبة 4 دوري الأبطال"، والذي شاركة العديد من الفنانين من بينهم هشام ماجد، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، والعمل من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

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