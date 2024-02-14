التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

شاب بريطاني لا يتجاوز عمره 21 عامًا، صار أصغر بريطاني يحصل على درجة الدكتوراه، بعد أن التحق بالجامعة بعمر 12 عامًا فقط.

ياشا موسى أسلي، والذي يلقب بـ "الآلة الحاسبة البشرية"، بدأ دراسته الجامعية بمدينته ليستر قبل نحو 9 سنوات، وكان والده موسى أسلي بجانبه.. وتخلى الأب البالغ من العمر 61 عامًا عن وظيفته كمحاسب لدعم تعليم ابنه.

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دكتوراه في الرياضيات التطبيقية

وقد حصل ياشا على درجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من جامعة ليستر في وقت سابق من هذا الشهر.

د. ياشا، فيتو

وفيما يبدو مستقبل الشاب العبقري ورديًا، إلا أنه يقول إنه منفتح الذهن بشأن خطواته التالية. ويؤكد ياشا: "إنه لأمر مدهش أن أحقق هذا الإنجاز.. أنا سعيد للغاية وأود أن أشكر جميع المحاضرين على مساعدتهم".

أما الأب موسى فلم يتفاجأ من إنجاز ابنه، لكنه اعترف: "لكي أكون صريحًا، كنت أتوقع منه أن ينتهي قبل عامين أو 3 أعوام. ولولا وباء كورونا، أعتقد أنه كان سينتهي قبل ذلك بكثير، لكنني في غاية السعادة".

حصل على GCSE وA-Level في التاسعة

ويقول ياشا، الذي حصل على شهادتي GCSE وA-Level وهو في التاسعة من عمره ويتحدث الفرنسية والفارسية بطلاقة: إن الرحلة إلى درجة الدكتوراه لم تكن مفروشة بالورورد.

ويقول الأب موسى، الذي انتقل إلى بريطانيا قادمًا من إيران في عام 1979: "لقد تواصلت مع الجامعة وطلبت منهم التنازل عن رسوم الدراسة، لأنني لم أتمكن من دفع الرسوم مقدمًا، حتى أنني تواصلت مع عضو في البرلمان المحلي".

ويضيف أنه، بعد الكثير من الجدل، استجاب التمويل الطلابي أخيرًا وعرض على ياشا القرض الطلابي بدون الحصول على رقم التأمين الوطني.. وفي عمر 15 عامًا فقط، حصلت ياشا على مرتبة الشرف من الدرجة الأولى.

وظيفة مدفوعة الأجر في سن الـ 13

ولما كان عمره 13 عامًا فقط، عرضت الجامعة على ياشا وظيفة مدفوعة الأجر لإدارة البرامج التعليمية، متفوفًا على المتقدمين الأكبر سنًا.

منذ أيامه الأولى كان استثنائيًا، فيتو

ودارت هذه الجلسات الأسبوعية حول مساعدة الطلاب البالغين الذين كانوا يعانون من مشاكل في فهم محاضراتهم، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويؤكد والد موسى بفخر: "منذ أيامه الأولى كان استثنائيًا، لاحظ الجميع أنه استثنائي.. أدرك معلمه في المدرسة الابتدائية في وقت مبكر أنه لا يستطيع تلبية احتياجاته التعليمية، لذلك كان يتلقى محاضرات جامعية قياسية مرتين في الأسبوع بينما كان يذهب إلى المدرسة ثلاثة أيام في الأسبوع".

العمل في مجال الذكاء الاصطناعي

ويرى ياشا، الذي يحمل الآن درجة الدكتوراه: "أنا منفتح على كل الخيارات بشأن ما يجب القيام به في المستقبل. أتطلع ربما للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي أو استخراج البيانات، لكنني لا أعرف حتى الآن".

ويشعر ياشا بالامتنان، ويعبر عن تقديره لدعم والده طوال رحلته التعليمية، قائلا: "أشعر بالفخر والامتنان لوالدي الحنون الذي ضحى بوقته لدعمي والتواجد معي لسنوات عديدة وسأظل دائمًا ممتنة للفرص التي خلقها لي".