الأهلي يتأهل للمرة السادسة لنصف نهائي مونديال الأندية.. حسين الشحات يكرر إنجاز بنزيما ويعادل رقم أبوتريكة والدوسري.. وحدث تاريخي لمحمد هاني وطاهر

كأس العالم للأندية، تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة.

ونجح المارد الأحمر في الثأر من من هزيمته السابقة أمام اتحاد جدة بمونديال الأندية نسخة 2005 في ربع النهائي بهدف للنجم محمد نور أي بعد 18 عاما.

الأهلي يحقق أول انتصار في تاريخ مواجهاته مع اتحاد جدة

وحقق الأهلي أول انتصار رسمي على حساب اتحاد جدة بعد 4 مباريات سابقة لم يعرف خلالها المارد الأحمر طعم الفوز على صعيد المواجهات الرسمية.

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وتقابل الفريقان في تصفيات البطولة العربية 1992 وتعادلا 2-2 كما فاز اتحاد جدة في البطولة العربية 1995 بنتيجة 1-0، ثم فاز بلقب السوبر المصري السعودي بنتيجة 3-2.

الأهلي يتأهل للمرة السادسة لنصف نهائي مونديال الأندية

وبعد فوز الأحمر على اتحاد جدة وصل الأهلي لنصف نهائي المونديال للمرة السادسة من 9 مشاركات وهو أكثر فريق عربي يبلغ نصف نهائي مونديال الأندية.

الأهلي يضرب موعدا مع بطل كوبا ليبرتادوريس

وبهذا الفوز ضرب المارد الأحمر موعدا مع فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس في الدور قبل النهائي والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

حسين الشحات يكرر إنجاز كريم بنزيما

وعلى صعيد متصل كرر حسين الشحات، نجم الأهلي إنجاز الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي.

وأصبح الشحات ثاني لاعب يسجل في 4 نسخ مونديالية بعدما أحرز في نسخة 2018 مع العين الإماراتي، ثم سجل في نسخ 2020، و2021 مع الأهلي.

حسين الشحات يتساوى مع أبو تريكة والدوسري

وسجل الشحات، الهدف الثاني للأهلي في شباك اتحاد جدة بربع نهائي كأس العالم للأندية، في الدقيقة 59، وأحرز الشحات، هدفه الرابع في بطولة كأس العالم للأندية ليتساوى مع السعودي سالم الدوسري نجم الهلال، ومحمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق كأكثر هداف عربي في المونديال.

علي معلول يحرز هدفه الثاني في مونديال الأندية

وعلى صعيد متصل نجح التونسي علي معلول في تسجيل ثاني أهدافه مع الأهلي بمونديال الأندية بعدما سجل في النسخة الماضية من ضربة جزاء أيضا في مرمى ريال مدريد في المواجهة التي خسرها المارد الأحمر بنتيجة 1-4 في نصف النهائي.



وأضاع علي معلول ضربة جزاء للأهلي في لقاء تحديد المركز الثالث أمام فلامنجو البرازيلي بنسخة الموسم الماضي.

كما شهد لقاء الأهلي واتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، حدثا تاريخيا بالنسبة لمحمد هاني الظهير الأيمن للمارد الأحمر وطاهر محمد طاهر.



وتواجد محمد هاني في التشكيل الأساسي للأهلي في لقاء اتحاد جدة، ليخوض مباراته رقم 11 في كأس العالم للأندية.

ولعب هاني مع الأهلي 10 مباريات مونديالية في نسخ 2020 و2021 و2022، وسجل هدفا في شباك مونتيري المكسيكي.



وعادل هاني الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الأهلي بمونديال الأندية.

كما كرر طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي البديل أمام اتحاد جدة نفس الرقم بعد مشاركته كبديل عقب مرور 73 دقيقة من عمر اللقاء بدلا من محمود عبد المنعم "كهربا".

ووصل طاهر إلى 11 مباراة مونديالية أيضا بقميص الأهلي في 4 نسخ للبطولة.

الأهلي يفوز 3-1 علي اتحاد جدة ويصعد لنصف نهائي مونديال الأندية



حقق النادي الأهلي المصري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف علي اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية علي ملعب الجوهرة.

ليضرب الأهلي موعدا مع فلومنينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة، وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه.



