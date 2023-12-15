لاعبو الأهلي يحتفلون بعلم فلسطين بعد الفوز على اتحاد جدة بمونديال الأندية (صور)

كأس العالم للأندية، احتفل لاعبو النادي الأهلي بعلم فلسطين مع جماهير المارد الأحمر وذلك بعد فوز فريقهم على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ورصدت عدسة فيتو صورا للاعبي الأهلي أثناء احتفالهم بعلم فلسطين بعد الأحداث التي تمر بها البلاد في الفترة الماضية.

الأهلي يفوز 3-1 علي اتحاد جدة ويصعد لنصف نهائي مونديال الأندية

حقق النادي الأهلي المصري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف علي اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية علي ملعب الجوهرة.

ليضرب الأهلي موعدا مع فلومنينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة، وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي إلي نصف نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه.

أحداث مباراة الأهلي واتحاد جدة

بدأ فريق اتحاد جدة بالاستحواذ علي المباراة قبل أن يمتلك النادي الأهلي الكرة في الربع ساعة الأولي.

وتصدى محمد الشناوي لكرة هدف محقق من البرازيلي رومارينهوه، لينقذ فرصة هدف محقق.

واستطاع علي معلول خطف الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وأضاع بيرسي تاو فرصة هدف محقق للنادي الأهلي تصدى لها المعيوف حارس الاتحاد، وسدد الشحات تسديدة خطيرة اصطدمت بالدفاع.

وتبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، وتصدى محمد الشناوي لتسديدة خطيرة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كما تصدى محمد الشناوي ركلة جزاء من الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 45.

شهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة علي الكرة، وأنقذ القائم فرصة هدف محقق لفريق الاتحاد بعد أن اصطدمت الكرة بحارس الأهلي محمد الشناوي.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 60، وضاعف إمام عاشور النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 63.

وحصل البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة علي بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على إمام عاشور.

وجاءت الربع ساعة الأخيرة بمستوي هادئ من الفريقين بعد أن أحرز النادي الأهلي هدفا ثالثا في مرمى الاتحاد.

وحصل موديست مهاجم الأهلي علي بطاقة حمراء في الدقيقة، وأحرز بنزيما الهدف الأول لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 92.

تشكيل الأهلى لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: حجازي، حسن قادش، الهوساوي، الشنقيطي

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خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي

خط الهجوم: رومارينيهو، بنزيما، كورنادو