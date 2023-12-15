موعد مباراة الأهلي المقبلة في مونديال الأندية والفريق المنافس

كأس العالم للأندية، حقق النادي الأهلي المصري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره فلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل في الثامن مساء على ملعب الملك عبدالله.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ssc.

ويعد فريق فلومنينسي بطل كوبا ليبرتادوريس ويلعب ضمن صفوفه اللاعب البرازيلي نجم ريال مدريد السابق مارسيلو

أحداث مباراة الأهلي واتحاد جدة

بدأ فريق اتحاد جدة بالاستحواذ علي المباراة قبل أن يمتلك النادي الأهلي الكرة في الربع ساعة الأولي.

وتصدي محمد الشناوي لكرة هدف محقق من البرازيلي رومارينهوه، لينقذ فرصة هدف محقق.

واستطاع علي معلول خطف الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وأضاع بيرسي تاو فرصة هدف محقق للنادي الأهلي تصدي لها المعيوف حارس الاتحاد، وسدد الشحات تسديدة خطيرة اصطدمت بالدفاع.

وتبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، وتصدي محمد الشناوي لتسديدة خطيرة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كما تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء من الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 45.

شهدت الربع ساعة الأولي من الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة علي الكرة، وأنقذ القائم فرصة هدف محقق لفريق الاتحاد بعد ان اصطدمت الكرة بحارس الأهلي محمد الشناوي.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 60، وضاعف إمام عاشور النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 63.

وحصل البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة علي بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف علي إمام عاشور.

وجاءت الربع ساعة الأخيرة بمستوي هادئ من الفريقين بعد أن أحرز النادي الأهلي هدفا ثالث في مرمي الاتحاد.

وحصل موديست مهاجم الأهلي علي بطاقة حمراء في الدقيقة، واحرز بنزيما الهدف الأول لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 92

تشكيل الأهلى لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، كوكا ،إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا

وجاء تشكيل الاتحاد علي النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمي: المعيوف

خط الدفاع: حجازي، حسن قادش، الهوساوي، الشنقيطي

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خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي

خط الهجوم: رومارينيهو، بنزيما، كورنادو