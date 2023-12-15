أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار القمح وزيادة جديدة في الذهب.. والفرق بين أذون الخزانة وصناديق الاستثمار

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض القمح وارتفاع سعر الردة بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13600 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13600 جنيه للطن، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه للطن، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14400 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الجمعة، سجلت صويا 46% بسعر 31500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد بسعر 31500 جنيه للطن، صويا 44% بسعر 30 ألف جنيه للطن.

زيادة جديدة في أسعار الذهب، وجرام 21 يسجل 2895 جنيها في ختام التعاملات

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-12-2024، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وارتفعت أسعار الذهب بقيمة 15 جنيها في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3308جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2895 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2481 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1930 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 23160 جنيهًا

قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوقعات لأسعار الذهب فى العام المقبل صعب التكهن بها فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية المتلاحقة.

وزير الاتصالات يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر التعاون المشترك

التقى د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر؛ لمناقشة مشروعات التعاون المشترك التى يتم تنفيذها فى إطار الشراكات واتفاقيات التعاون فى مجال التنمية بالتعاون بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الخارجية، والبرنامج الإنمائى UNDP.

الفرق بين أذون الخزانة وصناديق الاستثمار في بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن الفارق بين أذون الخزانة وصناديق الاستثمار ومميزات وخصائص كل منهما كنوع من أنواع الادخار.

وفيما يخص أذون الخزانة فهي أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري ويمكن شراؤها من خلال أي فرع لبنك مصر، مع العلم أنه يتم الشراء خصما من حساب جاري/ توفير/ يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها، ونسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقا لمدة إذن الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث إنها متغيرة دائما

مدة الأذون ( 3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرا ) علما بأنه يتم شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة بنك مصر الاستثمارية بالفرع من الساعة 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا

ويمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق ويتم معرفة عائد الاسترداد من الفرع أثناء الاسترداد.

اما صناديق الاستثمارفهي تجميع لأموال العملاء بهدف استثمارها في استثمارات قصيرة وطويلة الأجل طبقا للاستراتيجية الخاصة بكل صندوق من خلال مدير الاستثمار وتقدر تستثمر مدخراتك مع صناديق استثمار بنك مصر المتنوعة، وتستفيد بعائد استثماري مميز، ومرونة في الشراء مع إمكانية الاسترداد بدون عمولة لحد أكتوبر 2024 من خلال أي فرع من فروع بنك مصر التي تصل لأكثرمن 800 فرع منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

هل يمكن سداد أقساط التمويل العقاري من خلال تطبيق القاهرة كاش؟

يتسائل العديد من عملاء بنك القاهرة حول امكانية سداد اقساط قرض التمويل العقاري من البنك المركزي عبر تطبيق القاهرة كاش.

واوضح المسؤولين في بنك القاهرة انه متاح سداد الاقساط الخاصه بقرض التمويل العقاري من خلال تطبيق القاهره كاش دون الالتزام بفكره سداد الاقساط محددة على الحساب البنكي فقط

تفاصيل محفظة القاهرة كاش

يقدم بنك القاهرة خدمة المحفظة لعملائه من خلال القاهرة كاش.

وفي السطور التالية نرصد أبرز 5 معلومات عن تطبيق القاهرة كاش.

1-يكون البنك مسؤولًا عن إدارة هذه المحفظة.

2-تعمل الخدمة على جميع شبكات المحمول الموجودة في مصر.

3-هذه الخدمة مقدمة بالتعاون بين بنك القاهرة ومؤسسة ماستركارد العالمية وشركة بنوك مصر.

4-يمكن فتح أكثر من حساب للهاتف المحمول بحد أقصى ثلاثة حسابات للرقم القومي الواحد على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

5-في حالة محاولة فتح أكثر من ثلاث حسابات يتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

هذه الخدمة متاحة للأفراد الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية فقط سواء كان عميل بنك أو عميل شباك على أن يتم فتح حساب جديد له(بداية من سن 16 سنة) ثم التوجه الي اقرب فرع للاشتراك في الخدمه, كما يمكن لعملاء بنك القاهرة حاملي بطاقات (ميزة ومستركارد) للخصم المباشر الاشتراك ذاتيا عن طريق التطبيق"

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات، ارتفعت أسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق بصورة طفيفة.

سعر الذهب في الإمارات، وفقًا لآخر تحديث له داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 253 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 232 درهمًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 221 دراهما.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 190 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1774 درهمًا

خدمات مالية غير مصرفية تتصدر قطاعات البورصة الأكثر تداولا بنهاية الأسبوع

تصدر قطاع خدمات مالية غير مصرفية قائمة قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع بقيمة تداول بلغت 980 مليون جنيه، تلاها قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 664 مليون جنيه، وقطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 563 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 484 مليون جنيه، ثم أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 253 مليون جنيه، وقطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 228 مليون جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 24722 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10526 نقطة.

رئيس المركزي الفرنسي يعلق على القرارات الأخيرة لأسعار الفائدة

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو، إنه يجب أن يكون هناك تخفيضا لأسعار الفائدة خلال الفترات القادمة نظرًا للارتفاعات القياسية وغير المسبوقة لها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.

وأضاف: "أننا نقف على هضبة حيث ينبغي للمرء أن يأخذ الوقت الكافي للاستمتاع بالمنظر، وهو ما يعني تقدير نتائج وآثار السياسة النقدية" لافتًا إلى أنه من الممكن أن نشهد ارتفاعا في أسعار الفائدة لفترات طويلة، وذلك بحسب تصريحات له لتلفزيون بورسوراما.

مجهودات المركزي الأوروبي لكسب ثقة الأسواق

وأشار دي جالهاو، إلى أن البنك المركزي الأوروبي يسعى جاهدًا لكسب ثقة الأسواق والمستثمرين، منوهًا إلى "أن رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة بدأ ينتشر إلى الاقتصاد الحقيقي بشكل أسرع قليلًا مما كان يعتقد في البداية" خلال العام الجاري.