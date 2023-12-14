الخميس 14 ديسمبر 2023
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اقتصاد

المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي

البنك المركزي الأوروبي،
البنك المركزي الأوروبي، فيتو

 حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الثاني على التوالي، ورجح مسؤولو السياسة النقدية ارتداد التضخم لأعلى بشكل مؤقت على الأجل القصير.

 

سعر الفائدة على الودائع

 ترك صناع السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 4% اليوم الخميس، وهو ما يتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج. 

 

كما أبقى البنك سعر الفائدة على عملية إعادة التمويل الرئيسية وسعر الفائدة على القروض عند 4.5% و4.75% على التوالي دون تغيير، وفق بيان لجنة السياسة النقدية للبنك.

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المركزي الأوروبي، فيتو

وقال بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي: "بينما انخفض التضخم في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن يرتفع مرة أخرى بشكل مؤقت في المدى القريب".

 

وتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع التضخم تدريجيًا خلال 2024، "قبل أن يقترب من هدفه البالغ 2% في 2025".

 

مسار التضخم خلال العامين الحالي والمقبل

وخفض مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي توقعاتهم لمسار التضخم خلال العامين الحالي والمقبل عن تنبؤاتهم في سبتمبر، مرجحين بلوغ متوسط ​​التضخم الرئيسي 5.4% في 2023، و2.7% في العام المقبل، على أن يصل إلى 2.1% في 2025، و1.9% في 2026.

 

وجاء ذلك بعدما أقر الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، الحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الثالث على التوالي، كما أبقى بنك إنجلترا في وقت سابق اليوم على أسعار الفائدة عند عند أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا للاجتماع الثالث على التوالي، وتراقب البنوك المركزية الكبرى حول العالم تغلغل آثار أجرأ حملات تشديد السياسة النقدية منذ عقود في الاقتصاد لكبح جماح التضخم.

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 وقال البنك المركزي الأوروبي إن التضخم الأساسي بشكل أكبر، ولكن ضغوط الأسعار المحلية "ماتزال مرتفعة، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى النمو القوي في تكاليف العمل". وأشار مسؤولو السياسة النقدية إلى أن آثار الزيادات السابقة لأسعار الفائدة "لاتزال تنتقل بقوة إلى الاقتصاد. وتؤدي ظروف التمويل الأكثر صرامة إلى تثبيط الطلب، وهذا يساعد على خفض التضخم".

 

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