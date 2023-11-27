حبس مدير مصنع أعلاف يستخدم مواد خام مجهولة المصدر في الصف

أمرت نيابة الجيزة بحبس مدير مصنع أعلاف حيوانية ورئيس العمال لقيامهما بإدارة المصنع "بدون ترخيص" واستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهمين ووجهت له اتهام بإدارة المصنع "دون ترخيص" واستخدام مواد خام مجهولة المصدر ودون بيانات في الصف.

حملات ضبط المخالفات والقضايا المعنية

وكان قطاع الأمن العام قد نجح بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

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وأسفرت جهودها عن ضبط مدير مصنع أعلاف حيوانية - كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، ورئيس العمال بذات المصنع "له معلومات جنائية" لقيامهما بإدارة المصنع "بدون ترخيص" واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (30 طن مواد خام لمستلزمات إنتاج الأعلاف الحيوانية "مجهولة المصدر دون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها أو منشأها تستخدم في التصنيع - 20 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية معبأة داخل شكائر ومعدة للتداول - خط إنتاج كامل).