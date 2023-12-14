الخميس 14 ديسمبر 2023
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اقتصاد

جولدمان ساكس يتوقع خفض الفيدرالي سعر الفائدة أكثر من مرة خلال 2024

جولدمان ساكس، فيتو
جولدمان ساكس، فيتو

يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين ببنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس بدء سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي، خلال العام القادم 2024.

 

عوامل تساعد على خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي

وأوضح جان هاتزيوس الخبير الاقتصادي، "أن الانكماش الذي شهدته بيانات أسعار المنتجين يوم الأربعاء، والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى أقل من 1% في نوفمبر الماضي، بجانب المراجعات بالخفض للأشهر السابقة، يشير إلى وتيرة أضعف من الزيادات في مؤشر الأسعار المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي".

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خفض سعر الفائدة أكثر من مرة هذا التوقيت 

وأضاف عدد من الاقتصاديين بالبنك السابق ذكره، أنه من المتوقع حدوث ثلاثة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال مارس ومايو ويونيو القادمين، تليها خفض بشكل ربع سنوي لتتراوح أسعار الفائدة بين 3.25% إلى 3.5%. 

 

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عند 5.25 و5.50 %.

 

وحسم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير هذا العام، يوم أمس الأربعاء، حيث انعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، واستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية.

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جدير بالذكر، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

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