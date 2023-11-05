الأحد 05 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بنك القاهرة يعلن انطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني للشركات والمؤسسات المالية

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

أعلن بنك القاهرة عن إنطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني لعملائه من الشركات والمؤسسات المالية i-Sign كأول بنك يستخدم التوقيع الإلكتروني في النماذج والمستندات البنكية المتعلقة بخدمات ومنتجات إدارة التدفقات النقدية وعمليات التجارة الخارجية ومنتجات الأوراق المالية، بالإضافة إلى نماذج الإشتراك في خدمة الإنترنت البنكي للشركات.

وبهذه المناسبة أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية تلك الخطوة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات بما يتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق اقتصاد رقمي وكذلك سياسات البنك التوسعية في مجال التحول الرقمي والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية وتقديم أفضل المنتجات والحلول الرقمية لكافة أنواع الشركات.

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وفى نفس السياق أوضح بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أن إطلاق الخدمة يأتى إدراكًا لقيمة الوقت والفاعلية التي يحتاج إليها العملاء من أصحاب الأعمال، باختلاف حجم الشركات سواء كانت صغيرة أو حتي اكبر المؤسسات وتماشيًا مع رؤية البنك في رقمنة وميكنة اكبر قدر من المنتجات والخدمات المصرفية لإعطاء ميزة تنافسية لعملائنا.  

فيما أضاف أسامة النجار رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية أن التوقيع الإلكتروني i-Sign  يتيح العديد من المزايا لعملاء الشركات ومن أبرزها التوقيع والمصادقة على المستندات والنماذج البنكية وإرسالها إلى البنك إلكترونيًا بأعلى معايير الأمان، فضلًا عن مزايا الخصوصية والسرية التي يتمتع بها عملاء الشركات من خلال استخدام نظام ترميز قوي.

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