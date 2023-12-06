مستندات فيزا المشتريات لكل الفئات من بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة للعملاء منها خدمة فيزا المشتريات والتي تناسب شرائح متنوعة في مقدمتها الموظفون وأصحاب الدخول المحددة.

وتشمل قائمة المستندات الخاصة لفيزا المشتريات من بنك مصر للموظفين واصحاب المهن الحرة والأنشطة المتنوعة مايلي:

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر

صاحب نشاط تجاري أو صناعي:

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية: -

صورة مستخرج حديث للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

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شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالبنك المركزي.

شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 شهور)

إثبات الدخل وفقًا للآتي: -

للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام ساب أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

صاحب مهنة حرة:

صورة ترخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وكارنيه النقابة.

أعلن بنك مصر عن أنه سيقدم باقة من المزايا والعروض المجانية في الفترة من 1 إلي 15 ديسمبر 2023، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم.

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المجانية من بنك مصر في الفترة من 1 وحتي 15 ديسمبر الجاري ما يلي:

- فتح حساب جاري أو توفير بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب

- الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا

- اصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما مجانا

- للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الاعفاء من مصاريف اصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS ضمن برنامج الشباب.

للعملاء من 16 سنة إلى 21 سنة يتم فتح الحساب مجانًا دون الحاجة إلى موافقة ولى الامر، بالإضافة الى اصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب.

- العملاء من 21 سنة إلى 35 سنة يتم فتح الحساب مجانًا، واصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانًا مع الاعفاء من مصاريف اصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك ضمن برنامج الشباب.

- 20% كاش باك من الحركة المالية الأولي علي محفظة بنك مصر BM Wallet