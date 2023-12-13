الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها عقب تثبيت سعر الفائدة

أسعار الذهب عقب إقرار
أسعار الذهب عقب إقرار الفائدة، فيتو

أعلنت الشعبة العامة للذهب أن السعر العالمي للمعدن الأصفر يعود للارتفاع قرب ٢٠٠٠ دولار للأوقية مجددا بعد نهاية أسبوع حملت انخفاضا كبيرا والسعر المحلي يسجل ٢٨٣٠ جنيها لجرام عيار ٢١ خلال التعاملات المسائية بارتفاع قدره 20 جنيها عن التعاملات الصباحية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3234 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2830 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2425 جنيهًا للبيع 

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سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1892 جنيهًا للبيع 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22640 جنيهًا.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الثامن والأخير 

حسم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير هذا العام، اليوم الأربعاء، حيث انعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، واستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية.

ويمكن القول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

بيان إحصاءات العمل الأمريكي وسياسة التشديد النقدي من الفيدرالى الأمريكي 

بيان إحصاءات العمل الأمريكي، أفاد  بيان إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، أمس الثلاثاء، أن التضخم في الولايات المتحدة، مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك والتى تسمى (CPI)، انخفض إلى 3.1٪ على أساس سنوي في نوفمبر الماضي. 

كما استقر التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 4% وهو الأمر الذى كان متوقعا.

ماذا حدث فى اجتماع البنك الفيدرالي الأخير؟ 

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية كما هي، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما، ومن جانبه، أبدى جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، جاء ذلك عقب إعلان قرار المركزي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن موظفي البنك المركزي لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في التوقعات التي قدموها لصانعي السياسات قبل قرارهم بترك أسعار الفائدة دون تغيير. 

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