أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الذرة الأرجنتيني 400 جنيه و500 للقمح

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13600 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 13600 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه للطن، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14400 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الأربعاء، سجلت صويا 46% بسعر 31500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد بسعر 31500 جنيه للطن، صويا 44% بسعر 30 ألف جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22100 جنيه للطن، علف بادي 23% نحو 22400 جنيه للطن، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22200 جنيه للطن، علف بادي نامي بسعر 21200 جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20200 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الأربعاء نحو 20 ألف جنيه للطن، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 19 ألف جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه للطن.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الأربعاء، سعر قدره 42500 جنيه للطن، فيما بلغ سعر الردة نحو 11 ألف جنيه للطن، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأربعاء

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13300 جنيه للطن، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، قمح أوكراني 11.5% بسعر 13100 جنيه للطن، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق، قمح روسي 12.5% بسعر 13500 جنيه للطن، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأربعاء

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأربعاء، فبلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14250 جنيها للطن، دقيق مستخرج 27 نحو 14500 جنيهًا للطن.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 56500 جنيه للطن، زيت صويا منزوع بسعر 55 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه للطن.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الأربعاء

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن، زيت أولين مكرر بسعر 55 ألف جنيه للطن، جلوتوفيد محلي بسعر 12 ألف جنيه للطن، زيت ذرة مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن.