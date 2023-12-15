عقوبات يابانية جديدة ضد روسيا

أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، بأن الحكومة فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قيود التصدير على 57 شركة.

وشملت العقوبات الجديدة، تجميد الأصول في حال الكشف لـ35 فردا و43 كيانا اعتباريا، فضلًا عن فرض قيود على عدد من الشركات.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم اعتبارا من 1 يناير حظر استيراد الألماس من روسيا للاستخدام غير الصناعي.

المجر تستخدم الفيتو ضد مساعدات أوروبية إضافية لأوكرانيا بـ50 مليار يورو

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان صباح اليوم الجمعة، أنّه استخدم في قمّة الاتّحاد الأوروبى في بروكسل حقّ النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من القروض والهبات.

وذكر أوربان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وفقا لراديو مونت كارلو الدولية، أنه استخدم الفيتو على الأموال الإضافية لأوكرانيا، خلال جلسة الليلة الماضية، وفيتو على مراجعة الميزانية الأوروبية المتعدّدة السنوات، مضيفًا: سنعود إلى هذه القضية العام المقبل بعد استعدادات مناسبة.

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وإثر منشور أوربان، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ دول الاتّحاد الأوروبي ستستأنف "مطلع العام المقبل" المفاوضات حول تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا.

تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال " سأعمل في الأيام والأسابيع المقبلة مع زملائي للتحضير لقمّة في بداية العام المقبل". بدوره، قال رئيس وزراء هولندا مارك روته "لقد توصّلنا لاتّفاق ضمن 26 دولة. ليس هناك اتّفاق من جانب المجر في الوقت الحالي".

يشار إلى أنه وافقت 26 من دول الاتّحاد الـ27 على منح أوكرانيا حزمة قروض وهبات على مدى أربع سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو، لكنّ رفض المجر لهذه الحزمة كان كفيلًا بإجهاضها.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على فتح مفاوضات جديدة لانضمام أوكرانيا إلى التكتّل.. رغم أن الرئيس المجري عارض أيضًا فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتّحاد، لكنّه لم يستخدم هذه المرة الفيتو ضدّه بل وافق على حلّ وسط يقضي بخروجه من القاعة أثناء التصويت وتمرير القرار تاليًا بدون التصويت معه ولا ضدّه.

روسيا تعلن إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق أراضيها

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخًا بالستيا تكتيكيًّا من طراز "توشكا - يو" أطلق من أوكرانيا فوق منطقة بيلجوردو.

وأوضحت الوزارة في بيان: "اليوم في الساعة 5.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ من نوع "توشكا- يو" على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة الصاروخ فوق مقاطعة بيلجورود".

من جانبه، ذكر حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف أن الدفاعات الجوية أسقطت هدفًا جويًّا فوق قرية بيسونوفكا في مقاطعة بيلجورود، مضيفًا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).