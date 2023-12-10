بعد دعم أوكرانيا بـ100 مليار دولار، ماسك يطالب زيلينسكي بالكشف عن مصير معتقل أمريكي

الحرب الروسية الأوكرانية، وجه الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سؤالا طالبه فيه بتفسير اعتقال المواطن الأمريكي جونزالو ليرا.



وانتقد الملياردير الأمريكي الرئيس الأوكراني على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلا: "بعد أن أرسلنا لأوكرانيا مائة مليار دولار، قاموا أيضًا بسجن أمريكي؟ ربما لا يتعلق الأمر فقط بانتقاد زيلينسكي؟ لأنه إذا كان الأمر يتعلق بذلك فقط، فلدينا مشاكل كبيرة".

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كما دعا إيلون ماسك، زيلينسكي إلى تثقيف الشعب الأمريكي حول هذه القضية.

زيلينسكي يزور الأرجنتين

وعلى صعيد آخر أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أمس السبت، أنه في طريقه إلى الأرجنتين لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب خافيير ميلي، اليوم الأحد، في أول محطة لجولته في أمريكا الجنوبية.

دعم دول جنوب العالم

وتركز زيارة زيلينسكي، التي أعلن عنها على تطبيق تيليجرام، على مسعى أوكرانيا طويل الأمد لكسب دعم دول جنوب العالم في الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا مع روسيا.

ويأمل الرئيس الأوكراني في عقد "قمة للسلام العالمي" تروج لخطة سلام تستند إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا والاعتراف بحدودها ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.



قمة للاتحاد الأوروبي

وتحاول كييف بناء علاقات مع حكومات في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، لكن دعمها لإسرائيل يخالف مواقف بعض هذه الدول.

وتقرر قمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ما إذا كان سيتم بدء محادثات مع أوكرانيا ومولدوفا، وفقًا لتوصيات المفوضية الأوروبية، بخصوص طلبهما الحصول على عضوية الاتحاد.

ويتعين أن يتم اتخاذ القرار بإجماع الدول الأعضاء.

تعهد جو بايدن لكييف

لكن تعهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا ماليًّا أصبح مهددًا، وهذا ما تخشاه كييف التي لم يحقّق هجومها المضاد المكاسب المنشودة.

ومن المقرر أن يجري الكونجرس تصويتًا إجرائيًّا على حزمة مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية لكييف، مع توقّع فشل الإجراء ما لم تحدث مفاجأة كبرى.

نقص الموارد

والكونجرس الأمريكي الذي صادق حتى الآن على منح كييف مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية ضخمة، يتكون من مجلسين.



ففي مجلس النواب الذي يهيمن عليه المحافظون، يطالب عدد من النواب اليمينيين بوقف فوري للمساعدات المقدمة إلى كييف.



وفي مجلس الشيوخ حيث يحظى الديموقراطيون بالأغلبية، تؤيد المعارضة الجمهورية في المقابل دعم أوكرانيا.