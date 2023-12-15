الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك غزة

جنود إسرائليون، فيتو
جنود إسرائليون، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل جندي جديد برتبة رقيب في معارك قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 446 منذ 7 أكتوبر الماضي. 

ووفقا لبيان الجيش عبر موقعه الرسمي قتل الرقيب عوز شموئيل إردي 19 عاما في معركة جنوب قطاع غزة، وهو مقاتل في كتيبة الهندسة 603.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين بالمنطقة نفسها، بحسب وكالة معًا الفلسطينية.

وتدور معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل غزة في شمال وجنوب القطاع.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية أمس الخميس إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة أمس.

وأضافت وسائل الإعلام أن من بين الجنود الـ 8 ضابط في "الكتيبة 82" وأربعة جنود مهندسين، وثلاثة مقاتلين من لواء جولاني.

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ودخلت الحرب على غزة يومها الـ70 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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