جيش الاحتلال يعلن انتشال جثة مختطف من غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إن قوات خاصة عثرت على جثة المختطف إيليا توليدانو (28 عاما)، الذي كانت حركة حماس تحتجزه في قطاع غزة منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وذكر الجيش أن مسؤولين طبيين وحاخامات عسكريين وخبراء في الطب الشرعي قاموا "بإجراءات تحديد الهوية".

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فقد اقتاد مسلحو حماس توليدانو من مهرجان موسيقي خلال الهجوم.

ولا يزال هناك أكثر من 130 رهينة في غزة، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم دون استعادة الجثث.

Advertisements

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء، في بيان استعادة جثتي رهينتين إسرائيليين في قطاع غزة خلال عملية عسكرية.

وقال الجيش في بيان "خلال عملية في غزة، تم العثور على جثتي، ايدين زاكاريا، و(الجندي) زيف دادو، وإعادتهما إلى إسرائيل".

وكان الجيش أكد سابقا أن أحد الرهائن وهو الجندي، زيف دادو (36 عاما)، قتل في يوم الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

بينما خطفت، إيدين زاكاريا (28 عاما)، ذات اليوم خلال مهرجان نوفا الموسيقي، الذي قُتل خلاله 364 شخصا وأُخذ حوالي 40 آخرين رهائن.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن زاكاريا "اختطفت وهي مصابة في النصف العلوي من جسدها"، وأن صديقها قتل خلال الهجوم.

وقال الجيش إنه خلال عملية العثور على الجثث "سقط جنديان في المعركة وأصيب جنود آخرون".

وأتاحت هدنة استمرت أسبوعا نهاية نوفمبر إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا. وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء والأطفال.