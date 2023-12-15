أخبار مصر: وفاة الفنان عادل أنور، ساويرس يعلق على خطة اغتيال السنوار، اتحاد الكرة يصفع الزمالك، الأهلي والاتحاد بالمونديال

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

ساويرس يسخر من عرض الاحتلال لسكان غزة مقابل رؤوس قادة حماس: بخل حتى في مكافآت الخيانة

سخر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس من الـ عرض الذي تقدم به الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة بمنح مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن 4 من قادة حماس أبرزهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

وفاة الفنان عادل أنور بشكل مفاجئ

توفي فجر اليوم الجمعة الفنان عادل أنور بشكل مفاجئ.

قيادي بحماس عن إغراق إسرائيل أنفاق غزة: خطة فاشلة لـ 3 أسباب

قلل القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، من خطورة ما تم تداوله مؤخرًا من اعتزام إسرائيل إغراق الأنفاق التي تستخدمها حماس في قطاع غزة.

اليوم، إعادة تشغيل بعض القطارات التى تم وقفها بسبب الصيانة والتطوير

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية عودة بعض القطارات السابق إيقافها، للعمل بداية من اليوم 15 ديسمبر، حيث كانت توقفت هذه الخطوط بشكل مؤقت لبعض أعمال الصيانة والتطوير.

كأس العالم للأندية، الأهلى يواجه اتحاد جدة في لقاء الزعامة العربية بربع نهائي المونديال

كأس العالم للأندية، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره فريق اتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

مسؤول أمريكي كبير: واثق أن أيام يحيى السنوار في غزة باتت معدودة

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إنه واثق أن أيام يحيى السنوار زعيم المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باتت معدودة، مؤكدًا أن غزة ما بعد حماس ستكون تحت قيادة فلسطينية.

اتحاد الكرة يتحدى الزمالك بطلب مفاجئ عن فتوح ومحمد صبحي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم طلب جوازات سفر ثنائي فريق الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي تمهيدا لمشاركتهما في أمم إفريقيا.

بعد قطع إسرائيل للاتصالات، المكتب الإعلامي في غزة يحذر من كارثة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين وعدم إمكانية الوصول للعديد من الشهداء والجرحى وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا.

مواعيد المقابلات الشفوية للمتقدمين لوظيفة إمام مسجد بوزارة الأوقاف

بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز موعد الاختبار الشفوي (المقابلة الشفوية) للمرشحين ممن اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل وظائف إمام وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثاني

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اليوم، قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات، والسبب هبوط أرضي وكسر مفاجئ

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لحدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحى قطر ۷۰۰ مم بشارع طراد النيل بالحوامدية، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار ٤٠٠ مم و٢٨٠ مم وذلك لإصلاح هبوط الصرف.

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة في 16 وحدة إدارية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2023.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

البرتقال الملكي، فاكهة الكيموكوات التي حرصت مصر على زراعتها، ومفاجأة عن سعرها بسوق الجملة

فاكهة صغيرة الحجم لذيذة الطعم؛ انتشرت زراعتها في مصر خلال الفترة الماضية، حيث يوجه محصولها للتصدير، هي من عائلة الحمضيات والموالح، ولها عدة أسماء منها الكمكوات أو الكيموكوات، ويطلق عليه أيضًا البرتقال الملكي، البرتقال القزمي، البرتقال الياباني، البرتقال الذهبي.

ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، ضوابط وقواعد للتصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد زيادة أمس

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-12-2024، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

على مسؤولية شبانة: الزمالك حصل على توقيع ناصر ماهر وأحمد مجدي رفض قيادة الأبيض

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك كلامًا يتردد بقوة عن حصول مسئولي الزمالك على توقيع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر.

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد زيادة أمس

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-12-2024، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

حرمها من 50 مليار يورو، صديق بوتين يوجه أكبر صفعة لأوكرانيا بقمة الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، فجر اليوم الجمعة، أنه استخدم في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل حق النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من القروض والهبات.

اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية واشتباكات مسلحة في طوباس (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية عددًا من البلدات والمدن الفلسطينية فجر اليوم الجمعة، في مشهد يتكرر يوميا في الضفة الغربية، حيث وقعت مواجهات مسلحة في مدينة طوباس شمال الضفة.

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر الجمعة استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق.

بوتين يقدم اعتذارا نادرا بسبب ارتفاع أسعار البيض ويتهم الحكومة بالفشل

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذارًا نادرًا، الخميس، حينما شكت امرأة متقاعدة له من ارتفاع أسعار البيض.