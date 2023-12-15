اتحاد الكرة يتحدى الزمالك بطلب مفاجئ عن فتوح ومحمد صبحي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم طلب جوازات سفر ثنائي فريق الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي تمهيدا لمشاركتهما في أمم إفريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "علمت أن هناك خلافًا في الزمالك بين معتمد جمال والإدارة، بسبب تمسك الإدارة بـ محمود علاء لكن المدرب لا يريد التجديد له، كما يتمسك معتمد بتواجد محمد عبدالغني في الموسم المقبل وتجديد عقده لكن الإدارة ترفض ذلك".

الزمالك والمصري البورسعيدي

وحصد الجزائري -جيلاس جناوي جائزة رجل مباراة فريقه المصري البورسعيدي أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد، مساء الخميس، على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

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سجل الجزائري جيلاس جناوي هدف المصري في مرمى الزمالك في الدقيقة 45+6 من الشوط الأول، وأهدر التونسي إلياس الجلاسي ضربة جزاء لفريق المصري تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 31.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر.

النادي المصري، حرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على تهنئة لاعبيه عقب الفوز على الزمالك وتقديم مستوى طيب، مشددًا لهم على أن القادم أفضل وأرسل لهم رسالة مقتضبة "أنتم رجالة ولاد رجالة".

وعاد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري إلى القاهرة قادما من المغرب بعد خوضه المرحلة الأولى من الرخصة التدريبية "CAF PRO ".

ومنعت ظروف الطيران علي ماهر من التواجد فى ملعب برج العرب لقيادة فريق المصرى أمام الزمالك.



علي ماهر

تشكيل الزمالك ضد المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - سيد عبد الله نيمار.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل المصري أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد أيمن منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حماده - إيزي إيميكا - غيلاس جناوي - إلياس الجلاسي - ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وتواجد على مقاعد بدلاء كل من: عصام ثروت وحسين السيد ومحمد دبش وسمير فكري وأحمد عيد وعمرو موسى وحسن علي ومحمد الشامي وليستويل أمانكونا.