على مسؤولية شبانة: الزمالك حصل على توقيع ناصر ماهر وأحمد مجدي رفض قيادة الأبيض

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك كلامًا يتردد بقوة عن حصول مسئولي الزمالك على توقيع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اجتمع ناصر ماهر مع أحمد سليمان عضو المجلس ووكيله، ولن يتم إظهار العقود إلا بعد الاتفاق مع وليد دعبس".

وواصل: "أحمد مجدي رفض قيادة ناشئي الزمالك في كأس الرابطة وفضل التواجد في دورة الإمارات الودية".

وأكد أن خسارة الزمالك لأي مباراة واردة، ولكن لا يجب "هدم المعبد" وتحميل معتمد جمال المدير الفني كامل المسؤولية، مشيرًا إلى أن البعض بدأ يروج لفكرة التعاقد مع مدرب أجنبي فورًا بعد الخسارة أمام المصري.

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وتابع "إدارة الزمالك عليها التفكير في تطوير أداء الفريق، قبل التعاقد مع مدير فني، وهي حل أزمة القيد ومن ثم تدعيم الفريق بصفقات جديدة، والتعاقد مع أي مدرب أجنبي لن يجني ثماره في ظل عدم فتح القيد".

الزمالك والمصري البورسعيدي

وحصد الجزائري -جيلاس جناوي جائزة رجل مباراة فريقه المصري البورسعيدي أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد، مساء الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

سجل الجزائري جيلاس جناوي هدف المصري في مرمى الزمالك في الدقيقة 45+6 من الشوط الأول، وأهدر التونسي إلياس الجلاسي ضربة جزاء لفريق المصري تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 31.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر.

النادي المصري، حرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على تهنئة لاعبيه عقب الفوز على الزمالك وتقديم مستوى طيب، مشددًا لهم على أن القادم أفضل وأرسل لهم رسالة مقتضبة "أنتم رجالة ولاد رجالة".

وعاد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري إلى القاهرة قادما من المغرب بعد خوضه المرحلة الأولى من الرخصة التدريبية "CAF PRO ".

ومنعت ظروف الطيران علي ماهر من التواجد في ملعب برج العرب لقيادة فريق المصري أمام الزمالك.



علي ماهر

تشكيل الزمالك ضد المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - سيد عبد الله نيمار.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل المصري أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد أيمن منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حماده - إيزي إيميكا - غيلاس جناوي - إلياس الجلاسي - ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وتواجد على مقاعد بدلاء كل من: عصام ثروت وحسين السيد ومحمد دبش وسمير فكري وأحمد عيد وعمرو موسى وحسن علي ومحمد الشامي وليستويل أمانكونا.