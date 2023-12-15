الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بعد قطع إسرائيل للاتصالات، المكتب الإعلامي في غزة يحذر من كارثة وشيكة

الحرب في غزة، فيتو
الحرب في غزة، فيتو

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين وعدم إمكانية الوصول للعديد من الشهداء والجرحى وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا.

 

قطع الاتصالات والإنترنت

ووصف المكتب الإعلامي، في بيان له، قطع الاتصالات والانترنت بالجريمة المتكاملة مع سبق الإصرار، موضحا أنها تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية.

وطالب بوقف "الحرب الإجرامية" على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل.

 

خدمات الاتصالات والإنترنت

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان "بالتل" و"جوال" في بيان، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة.

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وقالت شركة "بالتل" في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

 

وزارة الصحة في غزة

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت في وقت سابق ارتفاع عدد الشهداء إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50.897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إنه "خلال الساعات الماضية ارتكبت القوات الإسرائيلية 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة، حيث وصل إلى المستشفيات 179 شهيدًا و303 إصابات خلال الساعات الماضية ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

 

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