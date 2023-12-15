المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر الجمعة استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق.

المقاومة الإسلامية في العراق

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غرب العراق بواسطة الطائرات المسيرة".

وأفادت في بيانها بأن عملية الاستهداف أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن هجوما بطائرتين مسيرتين استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

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قاعدة عين الأسد

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني اليوم الجمعة قوله إن استهداف قاعدة "عين الأسد" التي تضم القوات الأمريكية، تم بطائرتين مسيرتين مفخختين.

منظومة الدفاع الجوي

وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من صد الهجوم وإسقاط الطائرتين خارج محيط القائدة.

وأوضح أن الطائرتين جرى إطلاقهما من جهة ناحية كبيسة جنوب شرق القاعدة.

وجاءت التطورات الأخيرة عقب إعلان الحكومة العراقية في بيان الخميس عن توقيف عدد من المتورطين في الهجوم على السفارة الأمريكية في 8 ديسمبر، حيث أكدت أن بعض المهاجمين هم "على صلة بالأجهزة الأمنية".

ويرتبط ارتفاع وتيرة الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس

ويتمركز نحو 2500 جندي أميركي في العراق، ونحو 900 جندي في سوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم "داعش".