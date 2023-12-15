اليوم، قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات، والسبب هبوط أرضي وكسر مفاجئ
أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لحدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحى قطر ۷۰۰ مم بشارع طراد النيل بالحوامدية، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار ٤٠٠ مم و٢٨٠ مم وذلك لإصلاح هبوط الصرف.
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة ۸ ساعات من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۱٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۱٦.
ونوهت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي “العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عثمان، متفرعات شارع الجمهورية - طريق ١١”.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
كما كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات للانتهاء من أعمال الإصلاح وفقا للمواعيد المحددة.
وتوضح محافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.
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