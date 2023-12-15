الجمعة 15 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة في 16 وحدة إدارية

وظائف شاغرة، فيتو
وظائف شاغرة، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2023.

البرامج التدريبية للموظفين 

وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهر فبراير بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لعدد من الموظفين في 32 وحدات بالجهاز الإداري بالدولة وذلك ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام المالي 2022/2023.

وانتهى الجهاز من الإفادة بالرأي القانوني في 20 وحدة بالجهاز الإداري بالدولة.

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وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة 4953 استفسارًا وشكوى وردت إليه عبر الآليات المخصصة لذلك.

وظائف بالجهات الحكومية 

ونشرت بوابة الوظائف الحكومية اعلانات عن وظائف شاغرة ومطلوبة في 16 وحده إدارية بالجهاز الإداري بالدولة

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن موعد الاختبار الشفوي (المقابلة الشفوية) للمرشحين ممن اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل وظائف إمام وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثاني.

موقع بوابة الوظائف الحكومية


ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موعدهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي من هنا


 

 

ومن المقرر أن تعقد المقابلة الشفوية للممتحنين في الفترة من ٢٠ ديسمبر الجاري حتى ٢٩ يناير المقبل وذلك بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بالعجوزة.

 

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