الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مسؤول أمريكي كبير: واثق أن أيام يحيى السنوار في غزة باتت معدودة

يحيى السنوار زعيم
يحيى السنوار زعيم المكتب السياسي لحركة حماس، فيتو

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إنه واثق أن أيام يحيى السنوار زعيم المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باتت معدودة، مؤكدًا أن غزة ما بعد حماس ستكون تحت قيادة فلسطينية.

وأضاف المسؤول للصحفيين أن جاك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ناقش خلال زيارته لإسرائيل بشكل مفصل حول الجهود المبذولة لإخراج الرهائن المتبقين من غزة، وأشار إلى توافق واسع النطاق على أن مستقبل غزة يجب أن يقوده الفلسطينيون.

 

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وتابع أن سوليفان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا مناقشات حول سبل تحويل الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى عمليات أقل كثافة تركز على الأهداف ذات القيمة العالية، لكنه ذكر أنه سيكون من "غير المسؤول" إعطاء أطر زمنية محددة لمثل هذا التغيير.

وقال المسؤول إنه "لم يكن هناك قطُّ توقعٌ بأن تظل هناك عمليات تطهير برية كبيرة إلى ما لا نهاية".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم تنشر هويتهم أن البيت الأبيض طلب من إسرائيل إنهاء حملتها البرية واسعة النطاق في غزة بحلول نهاية العام تقريبًا والانتقال إلى مرحلة أكثر استهدافًا وتحديدًا باستخدام قوات خاصة من النخبة.

ومن المقرر أن يلتقي سوليفان الجمعة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

ويبحث الجانبان إصلاح السلطة الفلسطينية ومحاسبة المستوطنين "المتطرفين" على أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وشكا الفلسطينيون من تزايد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

 

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