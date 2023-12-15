الجمعة 15 ديسمبر 2023
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اقتصاد

البرتقال الملكي، فاكهة الكيموكوات التي حرصت مصر على زراعتها، ومفاجأة عن سعرها بسوق الجملة

فاكهة الكيموكوات
فاكهة الكيموكوات في مصر، فينتو

فاكهة صغيرة الحجم لذيذة الطعم؛ انتشرت زراعتها في مصر خلال الفترة الماضية، حيث يوجه محصولها للتصدير، هي من عائلة الحمضيات والموالح، ولها عدة أسماء منها الكمكوات أو الكيموكوات، ويطلق عليه أيضًا البرتقال الملكي، البرتقال القزمي، البرتقال الياباني، البرتقال الذهبي.

 

ما هي فاكهة الكيموكوات وموطن زراعتها؟

فما هي فاكهة الكيموكوات وموطن زراعتها وهل هي منتشرة في الأسواق المحلية، وأسعارها في السوق المحلي إضافة إلى ما هي الفوائد الصحية لها؟

إجابات هذه الأسئلة تستعرضها فيتو في السطور التالية: 

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انتشار زراعة فاكهة الكمكوات في مصر، فيتو

الكيموكوات فاكهة غير منتشرة في الأسواق المصرية ومحصولها موجه للتصدير

يقول حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الكمكوات أو الكيموكوات فاكهة غير منتشرة في الأسواق المصرية، بل تباع في سوق العبور لجملة الفاكهة وفي الهايبر ماركت والسلاسل الغذائية، وذلك لارتفاع سعرها، لكن انتشرت زراعتها في الفترة الماضية حيث يوجه معظم محصولها إلى التصدير للخارج.

 

فاكهة الكيموكوات ليست من الفواكه المصرية بل آسيوية الموطن 

وأشار نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة لـ «فيتو» إلى أن فاكهة الكيموكوات ليست من الفواكه المصرية، بل هي من الفواكه التي موطنها الأصلي  قارة آسيا وخاصة في دول الهند والصين وتايوان واليابان، وانتشرت زراعتها في الشرق الأوسط وخاصة مصر في الفترة الماضية.

فوائد  فاكهة الكيموكوات وموطن زراعتها ، فيتو

مصر تحتل المرتبة الأولى في زراعة الموالح وتصدير البرتقال بجميع أنواعه

وأوضح «النجيب» أن جميع الموالح نجحت زراعتها في مصر، فمصر تحتل المرتبة الأولى في زراعة الموالح، والأولى في تصدير البرتقال بجميع أنواعه، وهناك توسعات زراعية في زراعة الموالح حيث تصدر مصر اللارنج والجريب فروت والليمون واليوسفي والبرتقال بجميع أنواعه.

 

أسعار الكيموكوات وأسباب عدم انتشاره في الأسواق الشعبية في مصر

وأضاف أن سعر الكمكوات أو الكيموكوات في سوق العبور لجملة الخضراوات يتراوح من 15 إلى 20 جنيهًا، ولكنه غير منتشر في الأسواق الشعبية، لأن المصريون يفضلون تناول أنواع البرتقال الشهيرة (البلدي/سكري/بوسرة) فضلًا عن أن طعم الكموكوات لاذع وحمضي وحجمه صغير وسعره مرتفع.

أسعار فاكهة الكيموكوات في مصر، فيتو

يبدأ حصاد فاكهة الكمكوات في فصل الشتاء

وأضاف أن موسم زراعة الكمكوات أو البرتقال الذهبي كما يطلق عليه البعض يبدأ زراعته في فصل الربيع، أما موعد حصاده فيبدأ من فصل الشتاء حتى أوائل الربيع. 

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الفوائد الصحية لثمار فاكهة الكمكوات

ووفقًا لأبحاث طبية أجريت على فاكهة الكمكوات، أكدت أنها غنية بالعديد من الفيتامينات، فهي مصدر غني بفيتامين «ج وأ »ا، فضلًا عن احتوائها على الألياف الغذائية، فيما  يستخرج من ثمار الكمكوات بعد غمرها بالملح لعدة أيام محلول ملحي، عند مزجه بالقليل من الماء يستخدم كسائل غرغرة لالتهابات الحلق.

 

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