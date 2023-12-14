شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

اتُّهمت امرأة في أستراليا (تبلغ 28 عامًا)، اليوم الخميس، بالسطو على شاحنة تحمل حوالي 10 آلاف كعكة "دوناتس".

وكانت سيارة التوصيل العادية متوقفة للتزود بالوقود في إحدى ضواحي سيدني، عندما صعدت الشابة الشرهة على متنها لتغادر مع الغلّة الطازجة.

الاستيلاء على شاحنة من دون موافقة صاحبها

وبعد أكثر من أسبوع، عثرت الشرطة على السيارة مهجورة في موقف للسيارات في ضواحي المدينة الأسترالية الكبرى.

وقُبض على المرأة، الخميس، ووُجهت لها تهمة الاستيلاء على شاحنة من دون موافقة صاحبها، بحسب الشرطة.

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وقالت: إن كعكات الدوناتس التابعة لأحد فروع سلسلة أمريكية شهيرة قد "دُمّرت" بالكامل.