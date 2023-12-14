شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس
اتُّهمت امرأة في أستراليا (تبلغ 28 عامًا)، اليوم الخميس، بالسطو على شاحنة تحمل حوالي 10 آلاف كعكة "دوناتس".
وكانت سيارة التوصيل العادية متوقفة للتزود بالوقود في إحدى ضواحي سيدني، عندما صعدت الشابة الشرهة على متنها لتغادر مع الغلّة الطازجة.
الاستيلاء على شاحنة من دون موافقة صاحبها
وبعد أكثر من أسبوع، عثرت الشرطة على السيارة مهجورة في موقف للسيارات في ضواحي المدينة الأسترالية الكبرى.
وقُبض على المرأة، الخميس، ووُجهت لها تهمة الاستيلاء على شاحنة من دون موافقة صاحبها، بحسب الشرطة.
وقالت: إن كعكات الدوناتس التابعة لأحد فروع سلسلة أمريكية شهيرة قد "دُمّرت" بالكامل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.