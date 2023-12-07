الخميس 07 ديسمبر 2023
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منوعات

 "ناسا" تحتفل بالذكرى الـ 25 لبدء العمل بمحطة الفضاء الدولية

محطة الفضاء الدولية،
محطة الفضاء الدولية، فيتو

أقامت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" احتفالية بالذكرى 25 لبدء العمل في محطة الفضاء الدولية.

رواد الفضاء في المحطة الدولية

وقضى نائب الرئيس التنفيذي لناسا بوب كابانا، ومدير برنامج محطة الفضاء الدولية جويل مونتالبانو حوالي نصف ساعة على الهاتف مع رواد الفضاء في المحطة الدولية، وهم سبعة رجال ونساء من الولايات المتحدة، والدنمارك، واليابان، وروسيا.

وقبل 25 عامًا بالضبط وصلت أول وحدتين، "يونايتي" و"زاريا". من جانبها، كانت الوحدة الروسية زاريا أطلقت إلى الفضاء قبل نحو ثلاثة أسابيع، وكان كابانا، أول أمريكي يدخل محطة الفضاء الدولية.

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على ارتفاع 400 كيلومتر

ومن وقتها، يدور الموقع البشري حول الأرض 16 مرة في اليوم على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر. 

وتعتبر محطة الفضاء الدولية هي مشروع مشترك بين وكالات الفضاء في روسيا، وكندا، واليابان، وأوروبا، والولايات المتحدة.

وعلى إثر توصيل الوحدتين الأوليين، نمت المحطة بشكل مطرد وأصبحت الآن بحجم ملعب كرة قدم مع ست غرف نوم، وحمامين، وصالة ألعاب رياضية، ونافذة بانورامية.

بحوث في المختبر الفضائي

ويقوم المسافرون إلى الفضاء بإجراء بحوث في هذا المختبر الفضائي دون انقطاع منذ 2000، وكان ماتياس ماورير آخر ألماني يوجد هناك من 2021 إلى 2022، وتتجاوز التكاليف الإجمالية منذ فترة طويلة 100 مليار دولار.

وعلى الرغم من الصيانة والتجديد والتعديل التحديثي، لم تعد تقنية محطة الفضاء الدولية على أحدث طراز. 

الأضرار والأخطاء والتسريبات

وتوجد تقارير مستمرة عن الأضرار والأخطاء والتسريبات وغيرها من المشاكل، بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع السياسي العالمي الحالي لا يجعل تشغيل محطة الفضاء الدولية أسهل.

أيضا، هناك إجماع واسع على أنه لا يزال من الممكن تشغيل محطة الفضاء الدولية بشكل مشترك حتى نهاية العقد تقريبًا، وبعد ذلك، يمكن السماح لها بالاصطدام بالمحيط الهادئ بطريقة خاضعة للسيطرة.

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وكالة الفضاء الأمريكية ناسا محطة الفضاء الدولية ناسا نائب الرئيس التنفيذي لناسا بوب كابانا مدير برنامج محطة الفضاء الدولية جويل مونتالبانو رواد الفضاء الوحدة الروسية زاريا

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