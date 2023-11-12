باحثون: شركات النفط مسؤولة بشكل مباشر عن تفاقم أزمة المناخ

أكد باحثون بيئيون أن شركات النفط والغاز الكبرى ليست فقط متقاعسة عن تحقيق التزاماتها المناخية، بل مسؤولة بشكل مباشر عن مُفاقمة أزمة المناخ، وقد حان الوقت لإلزامها بدفع ثمن عقود من الدمار المناخي.

وأكد الباحثون أن زيادة حقول النفط وآبار الغاز ومناجم الفحم تشير إلى أن العالم ليس جادا حيال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة تغير المناخ.

وحذر الباحثون أن شركات النفط تعمل على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري ما يمثل تعارضا مع سبل مساعي وقف ارتفاع احترار الأرض.

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مؤتمر باريس للمناخ عام 2015

وكان قادة العالم قد تعهدوا خلال مؤتمر باريس للمناخ عام 2015 بالحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض من ظواهر الطقس المتطرفة غير المسبوقة مثل موجات الحرارة والأعاصير، بيد أن علماء حذورا من بلوغ مستويات الاحترار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2050.

وتظهر التقارير حتى الآن أن البلدان بعيدة عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها لقصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية.



التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون

جدير بالذكر أنه قد أجرى رؤساء شركات النفط والغاز الكبرى والصناعات الثقيلة مناقشات في الإمارات، سعيا للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 نهاية الشهر الجاري

‬‬ويُنظر إلى كوب28 المقرر انعقاده في دبي نهاية نوفمبر، على أنه فرصة حاسمة للحكومات من أجل تسريع الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.