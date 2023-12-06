الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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ناسا: كويكب بحجم 1 كيلومتر يقترب من الأرض اليوم بشكل خطير (فيديو وصور)

كويكب يقترب من الأرض،
كويكب يقترب من الأرض، فيتو

أفادت وكالة ناسا، اليوم الأربعاء، بأنه من المحتمل أن يطير الكويكب 139622 (2001 QQ142) الذي يبلغ قطره 1.2 كيلومترًا سيطير على مسافة حوالي 5.5 مليون كيلومتر من الأرض في 6 ديسمبر.


وجاء في بيان الموقع الإلكتروني لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا: "فإن الكويكب سيحقق أقرب اقتراب له من الأرض في 6 ديسمبر عند الساعة 21.00 بالتوقيت العالمي (00.00 بتوقيت موسكو)".

 

وأضاف: "من المتوقع أن تكون المسافة الدنيا بينه وبين الأرض 0.036 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية هي وحدة قياس المسافات في الفضاء، وتساوي متوسط ​​المسافة بين الأرض والشمس) أي ما يزيد قليلا عن 5.5 مليون كيلومتر. تعتبر الأجسام الفلكية التي تعبر مدار الأرض على مسافة تصل إلى 0.05 وحدة فلكية أو أقل من 7.5 مليون كيلومتر خطرة.

 

 

وفقا للعلماء، فإن قطر الكويكب 139622 (2001 QQ142)، يمكن أن يصل من 540 إلى 1200 متر. وتبلغ سرعة الجسم 6.66 كيلومترًا في الثانية.

ولاحظ علماء الفلك الكويكب لأول مرة في 22 أغسطس 2001. وبعد أن أكمل ثورة في مداره، عاد إلى "مجال رؤية" العلماء بعد 22 عاما.

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