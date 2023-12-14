الخميس 14 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 608 أحكام قضائية فى أسوان ودمياط

حملة أمنية،فيتو
حملة أمنية،فيتو

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمديرية أمن أسوان عن ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من مخدر الهيروين) بحوزة متهم "له معلومات جنائية" وتنفيذ 608 أحكام قضائية متنوعة.

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مديرية أمن دمياط

ضبط  قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى و3 طلقات) بحوزة متهمين"لـهما معلومات جنائية" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 

 

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