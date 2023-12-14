خطفه وطلب من أهله فدية، تفاصيل إنهاء حياة طفل بالخصوص، وقانوني: عشماوي في انتظاره (صور وفيديو)

شهدت منطقة الخصوص شرق القليوبية، جريمة بشعة حيث قام عاطل باستدراج طفل بشراء ملابس رياضية وكرة، وبالفعل ذهب الطفل معه، ليجد نفسه بداخل شقة وعندما حاول الطفل الصراخ قام المتهم بشنقه بحبل لفه حول رقبته ليفارق الحياة.

انتقلت "فيتو" إلى العزبة البيضاء لأسرة الطفل للوقوف على ملابسات الواقعة، وقال هشام رجب والد الطفل "سيف" إن المتهم من نفس منطقتهم، حيث كان يقف مع الأطفال في الشارع قبل ارتكابه الجريمة، وبعدها قام باستدراج نجله بحجة شراء ملابس رياضية له، وبعدها أخذه إلى شقة في منطقة الخصوص قريبة لنا وبعدها حاول ابنه الاستغاثة بالجيران لكنه قام بشنقه بحبل كان قد أعده لتوثيقه به من أجل اكتمال خطته في ان يخطف الطفل ويقوم بالاتصال بهم لدفع فدية مالية له مقابل سراح الطفل.

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والد المجني عليه في حواره لفيتو

كاميرات المراقبة تحل لغز الجريمة

وأضاف "هشام" في حواره مع "فيتو"، أنه كان في وقت اختطاف نجله في مكتبه يباشر مهام عمله، وعندما عاد بعد اختطاف نجله بساعتين سأل على ابنه ليصطحبه إلى الدرس، لكن أولاد شقيقه أكدوا له أنه كان بصحبة "أحمد سراج" وعندما اتصل "بالمتهم" لسؤاله عن نجله اخبره بأنه لا يعلم عنه شيئا وأنه في منطقة حدائق القبة منذ يومين، وعندما اخبره بأن الجيران اكدوا له ان آخر مرة شاهدوا ابنه يسير معه انكر واغلق الهاتف في وجهه، وهو ما دفع الأب لاستشعار الخطر نحو نجله فذهب لكاميرات المراقبة التي رصدت استدراج المتهم للطفل واصطحابه معه.

الجثة في جوال

وتابع "الأب" بعدها قام بالتوجه لقسم الشرطة لعمل محضر بخطف الطفل، وقامت المباحث في نفس اللحظة بالتوجه إلى مكان المتهم، وظلت تبحث عنه إلى أن وجدته في أحد الشوارع وفي يده جوال، وقبل أن ينقض عليه رجال المباحث صعد إلى أحد العقارات التي قام باستئجار شقة بداخلها لتنفيذ الجريمة فيها، وصعد لمكان الطفل والذي كان قد تخلص منه بعدما حاول الطفل الاستغاثة بالجيران، وعند دخول المباحث إلى الشقة وجدت الطفل قد فارق الحياة وعلى رقبته الحبل الذي قام المتهم بلفه حول عنقه.

والد الطفل

واردف والد المجني عليه قائلا: "في اعترافاته قدام النيابة قال إن الطفل حاول مقاومته وعندما فشل في السيطرة عليه قام بلف الحبل حول رقبته قاصدًا شنقه, وبعدها قام بشراء جوال ليقوم بوضع الجثة بداخله ومن ثم إلقاءها في احد المصارف أو المناطق النائية لابعاد الشبهة عنه.

اعترافات المتهم

وقال المتهم أمام جهات التحقيق: "استدرجت الطفل بحجة شراء ملابس رياضية وكورة قدم، ثم توجهت به إلى إحدى الشقق المستأجرة في الخصوص.

وأضاف: قمت باستئجار شقة منذ 5 أيام فى أحد المساكن واصطحبت الطفل إليها، مضيفًا فى التحقيقات: ارتكبت الواقعة لطلب فدية من أسرة الطفل، ولكن بكاء الطفل المتواصل جعلني قتلته خنقا ".

تغيب طفل بمنطقة المرج

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية تلقت بلاغًا يفيد بتغيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من منطقة الخصوص.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص وتتبع كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه استدرج الطفل عن طريق "لعبة" واصطحبه إلى شقة وقتله شنقًا للحصول على فدية مالية.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة القانونية للمتهم

وبدوره كشف المستشار القانوني وائل أبو شوشة، العقوبة القانونية للمتهم، إن في هذه الحالة قصد وسبق إصرار وترصد، لما بها من تفاصيل لكن صاحبة الحق الاصيل في القيد والوصف هي النيابة العامة، والتي من المؤكد ستقوم بوصف هذه الجريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد، لان المتهم أعد العدة وقام باستدراج الطفل واخذه الي شقة وقام باحتجازه وعندما قاوم الطفل قام بخنقه بالحبل المعد مسبقا لتوثيقه، لذا فإن المادة 230 نصت على أنه كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.



وأضاف “أبو شوشة” في تصريحات خاصة لفيتو، اذا فنحن أمام جريمة سبق لها أفعال تثبت الإصرار والترصد والعقوبة وهنا تستوجب الإعدام

واشار الى ان هناك جريمة خفية تظهر في هذه القضية بعد إجراء الكشف الطبى ربما يكون هناك هتك عرض خلف قضية الخطف.