التمثيل التجارى يكشف أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية

أكد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتى تضم 54 دولة، ولقد قامت 47 دولة بالتصديق على الاتفاقية وجارى تصديق الـ 7 دول المتبقية.

وأشار إلى أنه فى هذا الإطار تم الاتفاق مع أحد البنوك العاملة فى السوق المصرى لإتاحة أنظمة تأمين مخاطر للصادرات المصرية الموجهة للسوق الإفريقى وبأسعار أقل من الأنظمة التي تتيحها شركات التأمين العالمية فضلا عن تمويل البعثات التجارية المصرية لعدد من الدول الإفريقية، إلى جانب المساهمة فى تمويل إنشاء مناطق لوجيستية لزيادة تواجد المنتج المصرى فى أسواق القارة السمراء.

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الاستثمار بالسوق المصرى فى العديد من المجالات الصناعية

وأشار رئيس التمثيل التجارى المصرى إلى أن هناك عددا من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها فى الاستثمار بالسوق المصرى فى العديد من المجالات الصناعية وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا وألمانيا وبلجيكا، ومن المتوقع أن تتواجد هذه الشركات فى السوق المصرى خلال الربع الثانى من عام 2024.

ختام معرض فوود أفريكا

تختتم فعاليات الدورة الثامنة لمعرض فوود أفريكا للصناعات الغذائية لليوم الثاني على التوالي وسط حضور مكثف من الزائرين والجمهور، والذى تم افتتاحه يوم الثلاثاء بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد كبير من رؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية وقيادات وزارة التجارة والصناعة.



فعاليات المعرضين بمركز مصر للمعارض الدولية

وتقام فعاليات المعرضين بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من أول أمس الثلاثاء وتنتهي اليوم الخميس بمشاركة أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناح وطني.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن معرض فوود أفريكا يقام تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أبرزهم المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المجلس والتصديرى للطباعة والتغليف وغرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار.

وأشار إلى أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار إلى جانب اجتذابه لبعثة مشترين تضم قرابة 500 مشتري دولي متخصص.

جانب من اللقاء، فيتو

التنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للمعرض

وأوضح سمير أن المعرض يمثل تجمعًا هامًا للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والخضراوات الطازجة ومدخلات الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق العالم ويسهم أيضا في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن إقامة المعرض للعام الثامن على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الإفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.

وأشار الوزير إلى أن معرض فوود أفريكا في دورته الحالية يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية بتنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة دول القارة الأفريقية وكذا خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة السوقين المحلي والدولي.

جانب من اللقاء، فيتو

التنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للمعرض

ولفت إلى أن الجهات التابعة للوزارة مثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري تبذل جهودًا حثيثة كل عام في إقامة هذا المحفل الهام وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للمعرض في اجتذاب بعثات المشترين للمعرض.

وأوضح سمير أن عددًا من الجهات الحكومية تشارك بالمعرض بهدف عرض خدماتها على الشركات العارضة والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وهو ما يعكس أهمية المعرض ودوره المحوري في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصري والخارجي، واطلاع المستوردين والمشترين من مختلف الدول على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري ومن ثم الصناعة المحلية.

السوق الإفريقي يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية

ولفت إلى أن السوق الإفريقي يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًا، خاصةً وأنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية.

وأشار إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية كل عام حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2022 نحو 8 مليارات و761 مليون دولار.