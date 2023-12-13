بالأرقام، الصناعات الغذائية المصرية تغزو أسواق 15 دولة بالعالم

كشف المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات القطاع خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2023 بلغت حوالي 4.3 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 15% وقيمة نمو 546 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.8 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

اهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2023

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1- احتلت السودان المركز الأول بقيمة 426 مليون دولار وبنسبة نمو 165% وقيمة نمو 266 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

2- يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 336 مليون دولار ونسبة تراجع 5%.

3- ليبيا في المركز الثالث بقيمة 217 مليون دولار ونسبة نمو 18%.

4- فلسطين بقيمة 208 مليون دولار ونسبة نمو 26%.

5- أمريكا بقيمة 192 مليون دولار ونسبة تراجع 7%.

6- اليمن بقيمة 159 مليون دولار ونسبة نمو 14%.

7- الاردن بقيمة 157 مليون دولار ونسبة نمو 4%.

8- العراق بقيمة 150 مليون دولار ونسبة نمو 29%.

9- إيطاليا بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 76%.

10- الامارات بقيمة 119 مليون دولار ونسبة نمو 9%.

11- الجزائر بقيمة 116 مليون دولار ونسبة تراجع 8%.

12- هولندا بقيمة 112 مليون دولار ونسبة نمو 0.5%.

13- الصين بقيمة 109 مليون دولار ونسبة تراجع 1%

14- المغرب بقيمة 100 مليون دولار ونسبة نمو 52%.

15- إسبانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 97 مليون دولار ونسبة نمو 54%.

وتمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر العاشرة الأولى من عام 2023.

أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023

1- احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في حجم صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 426 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 266 مليون دولار.

2- يليها إيطاليا بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 62 مليون دولار.

3- فلسطين بقيمة صادرات 208 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار.

4- المغرب بقيمة صادرات 100 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار.

5- إسبانيا بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة 34 مليون دولار.

6- العراق بقيمة صادرات 150 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار.

7- ليبيا بقيمة صادرات 217 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 33 مليون دولار.

8- البرازيل بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 27 مليون دولار.

9- مدغشقر بقيمة صادرات 42 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار.

10- اليمن بقيمة صادرات 159 مليون دولار وقيمة زيادة 20 مليون دولار.

11- جنوب السودان بقيمة صادرات 12 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار.

12- الامارات بقيمة صادرات 119 وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار.

13- فرنسا بقيمة صادرات 46 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار.

14- الصومال بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة 8 مليون دولار.

15- وفى المركز الخامس عشر اليونان بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 8 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022

صادرات الصناعات الغذائية خلال الـ 10 شهور

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال شهر يناير 2023 حوالي 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار.

2- بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار.

3- بلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

4- بلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9%.

5- بلغت صادرات شهر مايو 498 مليون دولار بنسبة نمو 23%

6- بلغت صادرات شهر يونيو 444 مليون دولار بنسبة نمو 8%

7- بلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالي 486 مليون دولار بنسبة نمو 64% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار.

8- بلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 519 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395.

9- بلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 392 مليون دولار محققة نسبة نمو 9% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار.

10- بلغت صادرات شهر أكتوبر 2023 حوالي 378 مليون دولار بنسبة نمو 12% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337.

أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2023

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العاشرة الاولى من عام 2023 بقيمة 2344 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%.

2- يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 740 مليون دولار بنسبة نمو 12%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات.

3- الدول الافريقية غير العربية بقيمة 380 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 21%.

4- الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 192 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 7%.

5- باقي المجموعات الدولية بقيمة 644 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 15%.

وافتتحت فعاليات افتتاح معرض Food Africa بالأمس بحضور وزراء التجارة والصناعة، التموين والتجارية الداخلية، النقل.