بالتزامن مع انطلاق معرض فوود أفريكا، تعرف على حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الثلاثاء المقبل فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا"

والذى يتم تنظيمه بالقاهرة بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أي أف بى خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة وذلك بمشاركة اكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، الى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولى .

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وترصد فيتو حجم صادرات الصناعات الغذائية فى مصر بالسطور التالية

3.9 مليار دولار قيمة صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال 9 شهور

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 3.9 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 464 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.4 مليار دولار.

وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة. ويأتى ذلك طبقا لاحدث التقارير الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية

صادرات الصناعات الغذائية خلال الـ 9 شهور من العام الجارى

1- بلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار.

2- بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار

3- بلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%،.

4- وبلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10%.

5- بلغت صادرات شهر مايو 497 مليون دولار بنسبة نمو 23%.

6- بلغت صادرات شهر يونيو 442 مليون دولار بنسبة نمو 7%.

7- بلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 484 مليون دولار بنسبة نمو 63% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولا.

، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 505 مليون دولار بنسبة نمو 28% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395

بلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 373 مليون دولار محققة نسبة نمو 3% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار.

أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2023

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2023 بقيمة 2127 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 666 مليون دولار بنسبة نمو 11%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 324 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 15%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 174 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 9%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 591 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 1%.

اهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2023

1- احتلت السودان المركز الأول بقيمة 393 مليون دولار وبنسبة نمو 164% وقيمة نمو 244 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022

2- تأتى المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 305 مليون دولار ونسبة تراجع 4%.

3-فلسطين في المركز الثالث بقيمة 198 مليون دولار ونسبة نمو 34%.

4- ليبيا بقيمة 194 مليون دولار ونسبة نمو 23%.

5- أمريكا بقيمة 174 مليون دولار ونسبة تراجع 9%.

6- صادرات الصناعات الغذائية الى اليمن بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 14%.

7- صادرات الصناعات الغذائية الى الاردن بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 6%.

8- صادرات الصناعات الغذائية الى العراق بقيمة 134 مليون دولار ونسبة نمو 30%.

9-صادرات الصناعات الغذائية الى إيطاليا بقيمة 132 مليون دولار ونسبة نمو 69%.

10- صادرات الصناعات الغذائية الى الجزائر بقيمة 109 مليون دولار ونسبة تراجع 8%.

11- صادرات الصناعات الغذائية الى الامارات العربية المتحدة بقيمة 108 مليون دولار ونسبة نمو 12%.

12- صادرات الصناعات الغذائية الى هولندا بقيمة 104 مليون دولار ونسبة نمو 1%.

13- صادرات الصناعات الغذائية الى الصين بقيمة 103 مليون دولار ونسبة تراجع 4%.

14- صادرات الصناعات الغذائية الى إسبانيا بقيمة 86 مليون دولار ونسبة نمو 45%،.

15- صادرات الصناعات الغذائية الى ألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 82 مليون دولار ونسبة تراجع 2%.

وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 393 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 244 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 132 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 54 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 198 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 50 مليون دولار.

ليبيا بقيمة صادرات 194 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 36 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 134 مليون دولار وقيمة زيادة 31 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 86 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 27 مليون دولار.

وجاءت المغرب بقيمة صادرات 81 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 22 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 21 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة 18 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 108 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار.

اهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر التسعة الأول من عام 2023

وبالنسبة لاهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر التسعة الأول من عام 2023

1- جاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المركز الأول بقيمة 394 مليون دولار،.

2- الدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن بقيمة 373 مليون دولار

3- سكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 364 مليون دولار

4-الفراولة المجمدة بقيمة 284 مليون دولار

5- أغذية محضرة للحيوان بقيمة 190 مليون دولار

6- بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 159 مليون دولار

7- خضار مجمد بقيمة 150 مليون دولار

8- محضرات غذائية متنوعة بقيمة 146 مليون دولار

9- شيكولاته بقيمة 128 مليون دولار

10- عصائر بقيمة 125 مليون دولار

11- محضرات خضر ومعلبات 116 مليون دولار

12-خمائر بقيمة 102 مليون دولار

13- زيتون مخلل بقيمة 96 مليون دولار

14- زيوت طعام بقيمة 88 مليون دولار

15- صادرات تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 84 مليون دولار،.... وغيرها من المنتجات.