الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

90.7 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نسبة  90.7 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.2 % والعرب على 6.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

كما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 23.5 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 32.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت %86.1 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب %6.3 وسجل العرب %7.6.

في حين سجل الأجانب صافي بيع بنحو 3,697.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3,761.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات جلسة الاربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه عند مستوى 1.668 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 24773 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 29804 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة. 

 

تداولات منتصف الأسبوع 

وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الثلاثاء، منتصف تداولات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقى نحو 4.7 مليار جنيه لتستقر عند  1.610 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46%  عند مستوى 24071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 28812 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% عند مستوى 10250 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 5122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 7438 نقطة.

Advertisements

تداولات جلسة الاثنين  

وتباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.615 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 24182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 28899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7440 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 37 مليار جنيه عند مستوى 1.626 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24189 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 29034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10299 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 7547 نقطة.

 

تداولات نهاية الأسبوع

وانخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة الاسهم المقيدة البورصة المصرية التعاملات على الأسهم المقيدة التداول للأسهم المقيدة

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

1.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة بنهاية تعاملات الأربعاء

البورصة تربح 11 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة تخسر 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية في أسبوع.. بيع حصة بالشرقية للدخان.. وأسهم قيادية تقود سوق الأوراق المالية

خبير: البورصة أغلقت تداولاتها بنتائج ضبابية وهذه قصة القوة البيعية بمؤشر الشركات

الأكثر قراءة

شائعة ابنته زلزلته، محمد سلام يوجه طلبا إنسانيا لجمهوره بشأن صورته مع طفلة

أثار دهشة والد العريس، قيمة مهر عروس تثير جدلا في الجزائر (فيديو)

نقيب الفلاحين يزف البشرى للمصريين: سعر كيلو البصل يصل إلى 5 جنيهات في هذا الموعد (فيديو)

بالأسعار، طرح أراض تعليمية للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

بايدن يعلق على فتح مجلس النواب الأمريكي تحقيقا رسميا لعزله

أول تعليق من الأزهر على قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة

بعد السودان، تفجر أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والإمارات

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة 15 يوما

Advertisements

منوعات

المزيد

علينا قتلهم، تهديدات عنصرية لطلاب عرب بالمدارس الفرنسية

خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

“القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر”.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية