الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

مواجهة قانونية بين إنجي حمادة وكروان مشاكل بعد ضبطهما في قضية محتويات غير أخلاقية

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

قال وائل سعيد محامي المذيعة المغمورة إنجي حمادة، والمقبوض عليها بسبب نشرها محتوى غير أخلاقي بصحبة التيك توكر كروان مشاكل، إنه من المقرر أن تكون هناك مواجهة قانونية بينهما بعد ضبطهما.

وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن النيابة لها رؤية وهدف في آن تجعل المتهمين يمثلان أمام قاضي التجديد في يوم واحد من أجل مواجهتهما، خصوصا وأنه لم تجر أية مواجهة بينهما بعد القبض علي “مشاكل”.

وكانت الأجهزة الأمنية رحلت التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج محل القبض عليه أثناء اختبائه، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

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القبض على كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

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