ضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 596 حكما قضائيا متنوعا فى أسوان ودمياط
نظم قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 596 حكما قضائيا متنوعا.
مديرية أمن أسوان
ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة.ضُبط خلالهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين) بحوزة متهمين، لأحدهما معلومات جنائية وتنفيذ 596 حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2,500 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وطلقتين) بحوزة متهمين، لـهما معلومات جنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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