الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بالجيزة لسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات

ضبط 3 أشخاص بالجيزة
ضبط 3 أشخاص بالجيزة لسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات
 

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ضبط 3 أشخاص بالجيزة لسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات
 

 

تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا  من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم) بأنه حال توجههم لإستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم، إكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عمال) وبحوزتهم (5 لوحات معدنية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

 

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قسم شرطة العمرانية قطاع الأمن العام مديرية أمن الجيزة لسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات

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