أخبار الفن اليوم.. الكشف عن لجان تحكيم الجونة السينمائي.. وحلا شيحة تعتذر عن تحريم الفن

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 العديد من الأحداث والأخبار الفنية نستعرض أبرزها:

كشف مهرجان الجونة السينمائي الستار عن أسماء أعضاء لجان تحكيم المسابقات الثلاث: الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، وذلك قبل انطلاق نسخته الجديدة المنتظرة الخميس المقبل. .. ومن أبرزهم الفنانة ياسمين صبري، صبا مبارك، المخرج عمر الزهيري وغيرهم كُثر..

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشرات بحث جوجل عربيا، كما احتلت صدارة التريند بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب ظهورها بأحد المهرجانات الفنية رفقة زوجها أحمد العوضي.

Advertisements

وجاء التصدر عقب حملها لعلم فلسطين كنوع من أنواع الدعم لأهالي وضحايا غزة جراء ما يشهدونه من عنف وجرائم حرب وقصف متواصل أسفر عن استشهاد الآلاف.



وعقب تصدرها التريند نُشر صور منسوبة لها وقال إحد مستخدمي السوشيال ميديا: شعوب عاطفية نايمة فى العسل، ياسمين المتضامنة مع الفضية الفلسطينية هى ذاتها كانت قى زيارة قبل أيام لتل أبيب،

لترد ياسمين سريعا وتكذب حديثه ساخرة: "تل أبيب.. ياولا الاية.. العلم الفلسطيني أزعجكم كدة".

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن تقديم الفنانة حلا شيحة اليوم الثلاثاء اعتذارا رسميا للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة.

وجاء فى بيان رسمي أنها التقت اليوم مع نقيب المهن التمثيلية ووجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين، مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر.

كما قدمت الفنانة حلا شيحة اعتذارًا لجميع فناني مصر، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة عن تحريمها الفن، خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

غيب الموت المهندس مدحت شليق “زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم” وزيرة الثقافة المصرية السابقة، مساء اليوم الثلاثاء، عقب صراع طويل مع المرض.

وكتب محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة الأسبق: “إنا لله وإنا إليه راجعون..المهندس مدحت شليق رجل اليونيسكو في ذمة الله.. زوج معالي وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة إيناس عبد الدايم”.

وأوضح منير أن صلاة الجنازة ستقام بعد الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

من جانبه، نعى مسعد فودة نقيب السينمائيين، وأعضاء المجلس المهندس مسعد شليق، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.



حقق فيلم شماريخ الذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأمينة خليل إيرادات ضخمة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية.



وكشفت المملكة أن شماريخ استطاع أن يقتنص 321 ألف ريال سعودي بما يُقدر بـ مليوني و646 ألفا و650 جنيها مصر ويقدر بــ 86 ألف دولار خلال أسبوع واحد فقط من عرضه بسينمات السعودية.

-------------------------------------------