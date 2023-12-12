الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تكشف حقيقة زيارتها لـ تل أبيب

ياسمين عبد العزيز.فيتو
ياسمين عبد العزيز.فيتو

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشرات بحث جوجل عربيا، كما احتلت صدارة التريند بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب ظهورها بإحدى المهرجانات الفنية رفقة زوجها أحمد العوضي.


وجاء التصدر عقب حملها لعلم فلسطين كنوع من أنواع الدعم لأهالي وضحايا غزة جراء ما يشهدوه من عنف وجرائم حرب وقصف متواصل أسفر عن استشهاد الآلاف.


وعقب تصدرها التريند نُشر صور منسوبة لها وقيل إحدي مستخدمو السوشيال ميديا: شعوب عاطفية نايمة فى العسل، ياسمين المتضامنة مع الفضية الفلسطينية هى ذاتها كانت قى زيارة قبل أيام لتل أبيب
لترد ياسمين سريعا وتكذب حديثه ساخرة: تل أبيب.. ياولا الاية.. العلم الفلسطيني أزعجكم كدة

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وحرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز أمس على تهنئة زوجها الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده حيث نشرت صور تجمعهما وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي عقبال 100 سنة‏ في صحة وسعادة يا عوضيكوااا"

ورد عليها أحمد العوضي قائلًا: "وأنتِ طيبة يا قلبي".

أحمد العوضي

وكشف الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج حبر سري عن انفصاله فنيًّا عن ياسمين عبد العزيز.

 

وتابع: "قررنا أنا وياسمين عبد العزيز أن ننفصل فنيًّا وكل واحد يعمل الحاجة اللي بيحبها وبعد كدا نرجع تاني عادي نقدم مع بعض أعمال وإن شاء الله كل واحد هيقدم مسلسل لوحده في رمضان الجاي".

 

ياسمين عبد العزيز 

ياسمين عبد العزيز، تأكد غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الماراثون الرمضاني 2024،  بعد أربعة مواسم من الظهور المتتالي، وكان آخرها مسلسل ضرب نار برفقة زوجها  أحمد العوضي  وماجد المصري  وسهير المرشدي في رمضان 2023، ودار حول ظاهرة الثأر في الصعيد.

وعلمت “فيتو" أن ياسمين عبد العزيز تجهز لفيلم سينمائي جديد تعود به إلى السينما بعد غياب منذ عام 2018، وهو ما جعلها ترجيء مشروعها الرمضاني.

وبحسب مصادر مقربة من ياسمين عبد العزيز فإن الفيلم الجديد كوميدي وينضم إلى سلسلة الأفلام الكوميدية التي قامت ببطولتها في السنوات الأخيرة، وكان آخرها: “أبلة طم طم” برفقة بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد محمود وإيمن وتار وإخراج علي إدريس.

وفي وقت سابق كشف الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج حبر سري عن انفصاله فنيًّا عن زوجته ياسمين عبد العزيز.

وقال أحمد العوضي خلال البرنامج الذي تقدمه أسما إبراهيم: "قررنا أنا وياسمين عبد العزيز أن ننفصل فنيًّا وكل واحد يعمل الحاجة اللي بيحبها وبعد كدا نرجع تاني عادي نقدم مع بعض أعمال".

 

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