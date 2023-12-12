الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

حلا شيحة تعتذر عن تحريمها للفن

حلا شيحة.فيتو
حلا شيحة.فيتو

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن تقديم الفنانة حلا شيحة، اليوم الثلاثاء، اعتذارا رسميا للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة، عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة عن تحريمها الفن.

 

اعتذار حلا شيحة لفنانين مصر

وجاء فى بيان رسمي أن حلا التقت اليوم مع نقيب المهن التمثيلية، ووجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين، مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقية لكل فناني مصر.

 

كما قدمت الفنانة حلا شيحة اعتذارًا لجميع فناني مصر، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة عن تحريمها الفن، خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

 

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وأكد حلا أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد، وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي.

 

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